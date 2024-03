Die Aktie der Online-Plattform Reddit hat am Donnerstag ein mehr als erfolgreiches Börsendebüt gefeiert. Anleger sollten aber vorsichtig sein. Der Titel weckt Erinnerungen an GameStop.

Was für ein Start an der Börse. Die der Online-Plattform Reddit konnte sich am Donnerstag im US-Handel zeitweise um etwa 70 Prozent über den Ausgabepreis von 34 US-Dollar schrauben und pendelte sich zum Börsenschluss bei einem Plus von knapp 50 Prozent ein. Reddit und die Anteilseigner nahmen damit rund 750 Millionen US-Dollar durch den Börsengang ein. Profitabel ist das Unternehmen zwar noch nicht, seinen Umsatz konnte die Plattform aber von 666,7 Millionen im Jahr 2022 auf 804 Millionen US-Dollar im letzten Jahr steigern. Das entspricht einem Plus von 21 Prozent. Gleichzeitig sank der Verlust von 158,6 Millionen auf 90,8 Millionen US-Dollar.

Das sind keine schlechten Werte, zumal Reddit auch auf eine treue Nutzerbasis zählen kann. Im Schnitt besuchten 73,1 Millionen Menschen im letzten Quartal täglich die Plattform, auf der Nutzer ganz verschiedenen Online-Gruppen (Foren) beitreten können, um sich über ihre Interessen auszutauschen. Unter anderem sind übrigens auch das Investieren und der Aktienkauf große Themen bei Reddit. Die aktive und im wahrsten Sinne des Wortes teils sehr investierte Community ist dabei der größte Vorteil des Konzerns – und auch ein großes Risiko.

GameStop lässt grüßen

Dass Anleger bei Reddit sehr schnell an die Aktie des Videospielverkäufers GameStop denken müssen, liegt unter anderem daran, dass es zu einem großen Teil Nutzer der Social-Plattform waren, die sich im Jahr 2021 in Online-Gruppen organisierten und den eigentlich am Boden liegenden Titel plötzlich in neue Kurshöhen katapultierten. Zwar ging es für viele Anleger auch darum, Gewinne mitzunehmen, teilweise wollten die Nutzer aber einfach nur Shortsellern in die Parade fahren.

Und die Community hat ebenso bei Reddit selbst viel Einfluss und bekommt diesen auch zugestanden. Zum Börsengang reservierte das Unternehmen aus San Francisco für besonders aktive Nutzer etwa acht Prozent der Aktien. Zudem gab es für die Communitymitglieder keine Haltefristen und die Papiere konnten noch am ersten Tag wieder verkauft werden.

Dieser Schritt, die Mitglieder stark in die Börsengeschäfte miteinzubeziehen, kann sinnvoll sein, denn das Geschäftsmodell von Reddit besteht aus Werbung, die aber das Nutzererlebnis trübt. Sind besonders aktive Nutzer aber auch als Aktionäre unterwegs, wächst vielleicht auch das Verständnis für neue Werbemaßnahmen. Denn davon werden mehr kommen müssen, wenn Reddit profitabel werden will. Das Verhalten der Nutzer bleibt aber unberechenbar und in der Vergangenheit sperrte sich die Community auch gegen eine wachsende Kommerzialisierung.

Ein schwankendes Aktien-Gemüt

Als Reddit im letzten Jahr für den bis dahin kostenlosen Zugang zu Reddit-APIs von App-Betreibern Geld sehen wollte, protestierte die Community, machte viele Foren dicht und überlastete kurzzeitig die Server der Seite. Zum Hintergrund: API (Application Programming Interface) ist die offizielle Programmierschnittstelle, mit der Entwickler auf Daten der Plattform zurückgreifen konnten, um Drittanbieter-Apps für Reddit zu entwickeln. Ein Beispiel ist die unter Nutzern beliebte App „Apollo“, mit der Reddit auf iOS angeschaut werden konnte. Zwar brachte der Protest am Ende nichts, ein Imageschaden blieb dennoch.

Interessierte Anleger sollten sich das Geschehen erst mal mit etwas Abstand anschauen, denn wenn die Mitglieder sich irgendwann gegen die Plattform stellen, könnte das ab jetzt auch gravierende Auswirkungen auf den Aktienkurs haben. Da spielen dann auch gute oder schlechte Umsatzzahlen nur eine untergeordnete Rolle. Spannend zu verfolgen ist die weitere Entwicklung aber in jedem Fall.

