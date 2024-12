Dr. Hendrik Leber hat eine klare Prognose für das Börsenjahr 2025. Warum diese sehr überraschend ist, welche Aktien aus seiner Sicht nun viel zu günstig sind und welches die Lieblings-Aktien und damit Rendite-Knüller vom Fondsmanager sind, das erfahren Sie jetzt.

"In der ersten Jahreshälfte 2025 wird die Börse recht positiv sein, doch dann wird es ein paar Enttäuschungen bei Aktien geben", sagt Gründer und Fondsmanager von der ACATIS Fondsgesellschaft Dr. Hendrik Leber. Doch auf welche Aktien setzt er dann für das erste Halbjahr 2025?

Rendite-Knüller: Auf diese Aktien setzt Dr. Hendrik Leber

Dr. Hendrik Leber, renommierter Fondsmanager, hat seine drei favorisierten Themen für Investitionen der kommenden Jahre vorgestellt: IT, Biotechnologie und Infrastruktur. Im IT-Sektor nennt er Palantir als seinen klaren Favoriten, ein Unternehmen, das sich durch innovative Technologien und langfristige Perspektiven auszeichnet. Besonders vielversprechend sieht er jedoch die Biotechnologie, die aktuell durch attraktive Bewertungen hervorsticht. Gleichzeitig betont er die Risiken in diesem Bereich, da sich nicht alle vielversprechenden Entwicklungen durchsetzen.

Trotz dieser Unsicherheiten hebt Dr. Leber einige herausragende Unternehmen hervor, darunter Regeneron und die dänische Firma Genmab, die beide langfristiges Potenzial haben. Ein besonderer Überraschungskandidat ist für ihn BioNTech, das mit dem neuen Wirkstoff BNT32007 beeindruckende Fortschritte in der Krebsforschung machen will. Mit 19 klinischen Studien zu diesem Wirkstoff zeigt BioNTech große Ambitionen, was sich bereits in einer Kurssteigerung von 10 % in den letzten Wochen niedergeschlagen hat. „Das ist für mich der prognostizierte Überraschungskandidat, eben die BioNTech, die jetzt mit einem neuen Wirkstoff BNT32007 insgesamt 19 klinische Erprobungen machen wollen“, erklärt Leber.



Neben IT und Biotechnologie sieht Leber auch großes Potenzial in der Infrastruktur. Er verweist auf Investitionen in ein neues Wasserstoffnetz, das mit 20 Milliarden Euro gefördert werden soll und langfristig eine zentrale Rolle in der Energieversorgung spielen könnte. „Das sind so die drei großen Themen, die mich interessieren. Wobei ich glaube, von der Bewertung her ist der Biotechbereich das Interessanteste derzeit“, sagt er.

Diese Aktien sind viel zu günstig

Doch warum sieht Dr. Hendrik Leber das zweite Börsen-Halbjahr 2025 so negativ? Und wie sind seine Einschätzungen zu KI-Aktien wie Nvidia, zu Kryptowährungen wie Bitcoin und zu sein Value-Aktien, auf die seine Fondsgesellschaft ACATIS auch viel setzt? Welche Aktien jetzt viel zu günstig sind und worauf Anleger sich im Börsenjahr 2025 gefasst machen müssen, das verrät Fondsmanager Dr. Hendrik Leber jetzt im gesamten Interview auf unserem Youtube-Kanal BÖRSE ONLINE.

