Die Aktie von Plug Power, einem US-amerikanischen Spezialisten für Wasserstoff-Brennstoffzellen, legte seit Anfang Juli um mehr als ein Drittel an Wert zu. Neben dem stärker werdenden Trend zu erneuerbaren Energien war es vor allem eine Meldung aus den USA, die den Wert anschob: Das US-Klimaschutzpaket über Hunderte Milliarden Dollar soll nun doch kommen, nachdem es zunächst ins Stocken geraten war. Die Aktie zog daraufhin deutlich an, dabei war das Papier zuvor eher schwächer gelaufen.

Genau das ist der Ansatz des von BÖRSE ONLINE entwickelten Reversal Index. Wenn eine Aktie stark an Wert verloren hat, ist die Spekulation auf eine Trendwende oder zumindest eine kräftige Gegenbewegung reizvoll. Dagegen wiederum spricht eine andere Börsenweisheit: Greife nie in ein fallendes Messer. Und trotzdem können Bewertungen so weit sinken, dass nicht nur Zocker den Versuch wagen, eine Aktie zum Tiefstkurs abzugreifen. Im Gegensatz zu Fondsmanagern haben Privatleute jedoch oft nur eine Handvoll Einzelpositionen. Umso schmerzhafter ist es, wenn die Spekulation auf das Comeback eines gefallenen Engels fehlschlägt. Um dieses Dilemma zu lösen, lancierte BÖRSE ONLINE den Reversal Index. Er setzt auf zehn abgestürzte Highflyer, die noch vor wenigen Monaten als Zukunftsaktien gehandelt wurden und in der Folge besonders schlimm unter die Räder kamen. Die ersten befinden sich bereits wieder auf dem Weg nach oben.

Einige der zehn Werte sind spekulativ, bieten aber noch viel Potenzial. Dazu zählen abgestrafte Tech-Werte wie der Bezahldienstleister Block (ex Square) oder der Videodienstanbieter Zoom Video. Ebenfalls Teil des Index sind der Anlegerliebling Biontech, der Datenanalysespezialist Palantir oder Teladoc, ein Anbieter im wachsenden Markt der Telemedizin. Den Comeback- Korb komplettieren der stark in Kryptowährungen engagierte Softwarekonzern Microstrategy, der Anbieter von Fitnessgeräten Peloton und Neobroker Robinhood.