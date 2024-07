Diese DAX-Aktien halten die Experten von BÖRSE ONLINE jetzt für besonders aussichtsreich und das sind die Kursziele für alle Titel von Adidas bis Zalando. Das sind die Einschätzungen der Redaktion für alle 40 Aktien aus dem Leitindex.

Wöchentlich erhalten Leser von BÖRSE ONLINE aktuelle Einschätzung zur Lage an den Märkten und zu einzelnen Aktien – besonders zu den in Deutschland beliebten DAX-Titeln. Doch wie schätzt die Redaktion aktuell das Potenzial dieser Titel ein? Die Antwort mit allen Kurszielen und Empfehlungen finden Sie im Folgenden.

Das sind die Kursziele von BÖRSE ONLINE für alle 40 DAX-Aktien

Wichtig dabei: Wenn es Sie genauer interessiert, warum eine Aktie zum Kauf oder nicht zum Kauf empfohlen wird, dann sollten Sie einen Blick in die dazu passende BÖRSE ONLINE-Ausgabe werfen, in dem der Titel zuletzt Thema war. Zum Shop, in dem Sie alle Ausgaben erhalten, geht es hier.

Und hier kommen die Kursziele:

Adidas (Kursziel: 270 Euro) – BO-Ausgabe: BO2324

Airbus (Kursziel: 175 Euro) – BO-Ausgabe: BO2524

Allianz (Kursziel: 300 Euro) – BO-Ausgabe: BO2424

BASF (Kursziel: 65 Euro) – BO-Ausgabe: BO2524

Bayer (Keine Kaufempfehlung) – BO-Ausgabe: BO2224

Beiersdorf (Kursziel: 165 Euro) – BO-Ausgabe: BO2624

BMW (Kursziel: 130 Euro) – BO-Ausgabe: BO1924

Brenntag (Kursziel: 100 Euro) – BO-Ausgabe: BO2524

Commerzbank (Kursziel: 17 Euro) – BO-Ausgabe: BO2224

Continental (Kursziel: 95 Euro) – BO-Ausgabe: BO2224

Covestro (Kursziel: 63 Euro) – BO-Ausgabe: BO2624

Daimler Truck (Kursziel: 58 Euro) – BO-Ausgabe: BO2324

Deutsche Bank (Kursziel: 20 Euro) – BO-Ausgabe: BO1824

Deutsche Börse (Kursziel: 210 Euro) – BO-Ausgabe: BO4623

Deutsche Post (Kursziel: 45 Euro) – BO-Ausgabe: BO2624

Deutsche Telekom (Kursziel: 26 Euro) – BO-Ausgabe: BO2324

E.ON (Kursziel: 15 Euro) – BO-Ausgabe: BO2424

Fresenius (Kursziel: 40 Euro) – BO-Ausgabe: BO2024

Hannover Rück (Kursziel: 290 Euro) – BO-Ausgabe: BO1824

Heidelberg Materials (Kursziel: 120 Euro) – BO-Ausgabe: BO2024

Henkel (Kursziel: 100 Euro) – BO-Ausgabe: BO2224

Infineon (Kursziel: 48 Euro) – BO-Ausgabe: BO2524

Mercedes-Benz Group (Kursziel: 90 Euro) – BO-Ausgabe: BO2524

Merck (Keine Kaufempfehlung) – BO-Ausgabe: BO4323

MTU Aero Engines (Kursziel: 265 Euro) – BO-Ausgabe: BO2524

Münchener Rück (Kursziel: 520 Euro) – BO-Ausgabe: BO2024

Porsche AG (Kursziel: 140 Euro) – BO-Ausgabe: BO3523

Porsche SE (Kursziel: 65 Euro) – BO-Ausgabe: BO1324

Qiagen (Kursziel: 54 Euro) – BO-Ausgabe: BO2624

RWE (Kursziel: 46 Euro) – BO-Ausgabe: BO2124

Rheinmetall (Kursziel: 650 Euro) – BO-Ausgabe: BO2624

SAP (Kursziel: 210 Euro) – BO-Ausgabe: BO2424

Sartorius (Keine Kaufempfehlung) – BO-Ausgabe: BO0824

Siemens (Kursziel: 215 Euro) – BO-Ausgabe: BO2624

Siemens Energy (Kursziel: 30 Euro) – BO-Ausgabe: BO2324

Siemens Healthineers (Kursziel: 64 Euro) – BO-Ausgabe: BO0324

Symrise (Kursziel: 126 Euro) – BO-Ausgabe: BO2424

Volkswagen (Kursziel: 155 Euro) – BO-Ausgabe: BO2524

Vonovia (Kursziel: 30 Euro) – BO-Ausgabe: BO1424

Zalando (Kursziel: 35 Euro) – BO-Ausgabe: BO2524

