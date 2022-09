Der weltbekannte Autor der Buchreihe Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki, warnt bereits seit Jahren vor dem Crash. Nun behauptet er, dieser Crash sei hier. Und er verrät auch, wie Anleger nun "Millionen" damit verdienen können.

Vor wenigen Tagen erst erneuerte Robert Kiyosaki seine Warnungen. In den letzten Jahren fiel er immer wieder mit großspurigen Meinungen in den Sozialen Medien auf. Oft schoss er etwas über das Ziel hinaus, doch etwas Wahrheit steckt oft in seinen überspitzten Tweets. So auch im folgenden:

Its not WHAT’s IN YOUR WALLET!? It’s WHATs IN YOUR HEAD? All markets crashing: Real Estate, Stocks, gold, silver Bitcoin. Middle class wiped out by higher oil inflation. Yet Rich are getting richer. Difference in head not wallet. Change WHATS IN YOUR HEAD FIRST…then get richer.