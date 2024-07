Ein Small-Cap Spezialist verrät, welche 4 Geheimtipp-Aktien er jetzt in Deutschland sieht. Warum diese Riesen-Potenziale von weit mehr als 50 Prozent aufweisen und wie jeder gute Nebenwerte-Aktien finden kann.

"Was ich an Nebenwerte-Aktien so spannend finde ist, dass es unheimlich viele gute Investment-Chancen gibt", sagt unser Small Cap-Spezialist Lars Winter. Und er fährt fort: "Selbst, wenn es in einem Markt mal nicht so läuft, dann findest du bei den kleineren Werten interessante Anlagechancen abseits des Mainstreams. Und mein größter Vorteil, den ich auch beruflich so daraus ziehe, ist, dass man natürlich bei diesen kleineren Werten auch viel besser an die Entscheider rankommt."

Bei welchen Nebenwerte-Aktien Lars Winter jetzt Riesen-Potenziale sieht:

Diese deutsche Aktie bietet jetzt Riesen-Kurspotenziale

"Friwo ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr spannender Nebenwert", sagt Lars Winter. " Die Friwo-Aktie ist ein kleiner Nebenwert, für viele noch gar nicht so bekannt. Die produzieren Lade-und Batterietechnik. So finden sich die Produkte unter anderem in kabellosen Werkzeugen oder kommen auch in der Elektromobilität zum Einsatz, zum Beispiel in E-Bikes. Und die große Fantasie bei Friwo, die schlummert in einer Kooperation in Indien."

Dabei musste die friwo-Aktie in den letzten Monaten einen Abwärtstrend verdauen, konnte aber in wenigen Wochen zuletzt schon wieder rund 50 Prozent zulegen. Und Lars Winter sieht weiteres Potenzial: "Friwo will in den kommenden Jahren auch in Südostasien investieren. Und diese Elektroantriebe, das könnte tatsächlich ein Game-Changer im operativen Bereich für Friwo werden und dann dürfte die Aktie ein deutliches Potenzial noch nach oben haben."

So findet man erfolgreich starke Small Cap-Aktien

Auf die Frage, wie man denn gute Nebenwerte-Aktien finden könne sagt Lars Winter, dass man da keine pauschale Aussage treffen könne. "Ich betreibe im Prinzip einen Stock-Picking-Ansatz und schaue einfach, welche Story sich jetzt gerade bietet", sagt er. "Das kann tatsächlich mal eine Übernahme-Fantasie sein, das kann aber auch ein eintrudelnder Großauftrag sein, der der Aktie eine große Fantasie beschert. Das kann aber auch ein Insider-Kauf sein von einem Vorstand, der jetzt irgendwie kauft. Also ich halte halt die Augen grundsätzlich in alle Richtungen offen und da treten halt viele Aspekte, kommen da in Betracht."

Bei welchen Nebenwerten Lars Winter noch Riesen-Potenziale sieht, wie er in Kontakt mit wichtigen Vorständen ist und wie jeder erfolgreich starke Nebenwerte-Aktien finden kann, das verrät der Experte jetzt im kompletten Interview auf unserem Youtube-Kanal BÖRSE ONLINE.

