Die RTL Group hat eine Dividende von 4 Euro pro Aktie angekündigt. Und das trotz eines sehr schweren Geschäftsjahres 2022. Doch wie sicher ist die Dividende? Und ist der Wert jetzt ein Kauf?

Das lineare Fernsehen ist spätestens seit dem massiven Aufkommen von Streaming-Diensten & Co. tot, behaupten zumindest viele. Tatsächlich verdienen aber einige Medienkonzerne noch massiv Geld, wie zum Beispiel die RTL Group, welche nun eine massive Dividende angekündigt hat.

Schweres Jahr für die RTL Group

Überraschend kommt dies vor allem, da die RTL Gruppe ein besonders schweres Jahr 2022 hinter sich hat und vor allem im Streaming-Sektor mehr Verluste einfuhr als zunächst erwartet. Auch der Werbemarkt und die Konjunktur machen dem Unternehmen zu schaffen.

Trotzdem zeigte sich das Management in Form von RTL-Chef Thomas Rabe optimistisch, indem er sagte: “2022 war ein starkes Jahr für die RTL Group, obwohl wir mit einer noch nie dagewesenen Anzahl von externen Herausforderungen konfrontiert waren."

Wie sicher ist die hohe Dividende?

Doch bei aller Freude über die Ausschüttung und die sehr hohe Dividendenrendite, stellen sich doch viele Anleger die Frage: Wie sicher ist eigentlich die Dividende bei der RTL Group? Ganz prominent hatte zuletzt nämlich der Konkurrent ProSiebenSat.1 eine ähnlich hohe Ausschüttung nicht mehr halten können und massiv einkürzen müssen.

Und tatsächlich plant RTL aufgrund von Investitionen im laufenden Jahr noch weniger zu verdienen als 2022. Also müssen Anleger damit rechnen, dass es Kürzungen geben kann, auch wenn es aktuell dafür von der reinen Deckung her keine Anhaltspunkte gibt.

RTL – Ein Kauf?

Anleger sollten deswegen die aktuelle Dividendenrendite von 8,7 Prozent als Bonus betrachten, der, wie auch schon in der Vergangenheit, deutlich schwanken kann.

Wer aber hier langfristig investieren will, der muss sich vor allem die Frage stellen, ob es der Medienkonzern mit den großen Konkurrenten wie Netflix & Co. aufnehmen kann. Deswegen will RTL im kommenden Jahr auch eine Milliarde mehr in den hauseigenen Streaming-Dienst investieren, ob das am Ende aber reichen wird, kann nur die Zeit zeigen.

Die BÖRSE ONLINE Redaktion rät zum Kauf der RTL-Aktie mit einem Kursziel von 52 Euro. Anleger sollten einen Stopp bei 33 Euro setzen.

