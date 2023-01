Bei der Aktie des Stahlproduzenten Salzgitter tut sich was! Der Kurs brach soeben über eine Barriere nach oben aus. Diese dynamische Bewegung könnte für weitere Gewinne sorgen. Von Karen Szola

Zum Start ins neue Jahr sorgte ein dynamischer Aufwärtsschub bei Salzgitter für ein Ende der seit November zu beobachtenden Seitwärtskonsolidierung. Dabei bewegte sich der Kurs in einer engen Spanne (grün markiert) oszillierend zwischen 27 und 30 Euro hin und her.



Lenz + Partner, Tai-Pan 20.0 Salzgitter-Aktie: Kursentwicklung seit September 2020

Ausbruch aus der Seitwärtszone

Geht es nun nicht wieder nachhaltig in die Trading-Range zwischen 27 Euro bis 30 Euro zurück, gilt der Ausbruch als neues Einstiegssignal, aus welchem sich zunächst ein Kursziel bis auf etwa 33 Euro bis 34 Euro ableitet. Bleibt die begonnene Aufwärtstendenz intakt, sind in den nächsten zwölf Monaten gar Notierungen bis auf 40 Euro bis 42 Euro möglich.



Lenz + Partner, Tai-Pan 20.0 Salzgitter-Aktie: Kursentwicklung seit Mai 2022 unter saisonalem Aspekt

Die saisonale Analyse des Salzgitter-Titels deckt sich ebenfalls mit der kurzfristigen Einschätzung: In den vergangenen 20 Jahren konnte bei einem Einstieg am 18. Januar in die Salzgitter-Aktie - Ausstieg am 17. Februar - mit einer Wahrscheinlichkeit von 80 Prozent ein durchschnittlicher Gewinn von 10,5 Prozent eingefahren werden.

Das aussichtsreiche Szenario wird von der ansteigenden Relativen Stärke untermauert, sodass sich neben einem Direktinvestment in die Salzgitter-Aktie auch ein gehebeltes Derivat anbietet. Aber Achtung! Der Hebel wirkt in beide Richtungen. Daher wurde ein Knock-out-Call mit moderater Schwelle bei 23,23 Euro ausgewählt. Auf diesem Niveau notierte Salzgitter zuletzt am 4. November vergangenen Jahres.





Empfehlung: Knock-out-Call auf Salzgitter;



WKN: MB09N3

K.-o.-Schwelle: 23,23 €

Hebel: 3,2