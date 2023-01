Der deutsche Softwarekonzern SAP hat sich in den letzten Jahren mehr oder weniger nur seitwärts bewegt. Können die neuen Quartalsergebnisse Startschuss für eine Rallye sein?

SAP ist nach dem Abgang von Linde das neue Schwergewicht im DAX. Ein Grund mehr also einen genaueren Blick auf die Aktie und die kürzlich veröffentlichten Quartalszahlen zu werfen.

Durchwachsene Quartalszahlen

Um 7 Uhr morgens deutscher Zeit meldete der Softwareriese SAP nämlich seine Ergebnisse für das vierte Quartal 2022. So meldete das Unternehmen einen Umsatz von 8,44 Milliarden Euro, was einem Plus von rund einem Prozent entspricht. Dabei gab es ein sehr starkes Wachstum von 22 Prozent in der Cloud. Der operative Gewinn legte zum Jahresende zwei Prozent auf 2,581 Milliarden Euro zu, nachdem er im Vorquartal noch um acht Prozent zurückgegangen war.

Auch der Ausblick blieb im Rahmen der Erwartungen, wobei SAP betonte hier sehr vorsichtig vorzugehen, aufgrund der aktuell sehr angespannten makroökonomischen Lage.

Das Betriebsergebnis sei 2022 währungsbereinigt um sieben Prozent auf 8,03 Milliarden Euro gefallen. Der Netto-Gewinn sei sogar um 39 Prozent auf 4,08 Euro je Aktie eingebrochen. Hier habe das schwächere Finanzergebnis der Wagniskapital-Sparte Sapphire Ventures zusätzlich belastet.

Die SAP-Aktie zeigte sich vor Börsenstart leicht schwächer.

Stellenabbau

Was die Börse allerdings noch deutlich mehr freuen dürfte, ist der Stellenabbau von 3000 Mitarbeitern und ein Kostensparprogramm. Durch die Entlassung von 2,5 Prozent der Belegschaft werde auch die Profitabilität des DAX-Konzens deutlich ansteigen, sagte Vorstandssprecher Christian Klein.

Damit gesellt sich SAP zu einer Vielzahl von Technologieunternehmen, welche Entlassungen angekündigt haben. Hintergrund ist vor allem der Personalaufbau während der Corona-Pandemie, denn seitdem hat SAP ca. 20 Prozent mehr Mitarbeiter.

SAP-Tochter vor Verkauf

Zudem stellte das Unternehmen den Verkauf der Online-Marktforschungstochter Quatrics in den Raum, um das Portfolio des Konzerns weiter zu bereinigen. Dazu wurde bereits Morgan Stanley als Berater angeheuert.

Allerdings behielt sich der Konzern vor, den Verkauf je nach aktueller Marktlage auch wieder vom Tisch zu nehmen.

SAP Aktie – Jetzt ein Kauf?

Damit gibt es einige sehr positive Nachrichten für das Unternehmen, welches gestern bei etwa 106 Euro aus dem Handel ging. Wichtig war vor allem das starke Cloudwachstum, während der Verkauf von Quatrics und der Stellenabbau gut in die Zukunft gedachte Planung beweisen.

SAP können sich Anleger deswegen definitiv genauer anschauen, sollten aber auch nicht die große Konkurrenz aus den USA vergessen.

(Mit Material von Reuters)