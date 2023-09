Unternehmensprofil

Die SAP SE bezeichnet sich als der weltweit führende Entwickler und Anbieter von Unternehmenssoftware. Neben spezifischen Lösungspaketen für eine Vielzahl von Wirtschaftszweigen bietet SAP zahlreiche Produkte an, die sich über alle Branchen hinweg einsetzen lassen. Dazu gehören z.B. Lösungen für Enterprise Resource Planning, Lieferkettenmanagement, Datenintegration und -qualität sowie Stammdatenverwaltung. 2019 hat der Konzern mit der Übernahme der Qualtrics International Inc. seine Kompetenzen in der Kategorie Experience Management ergänzt. Bereits 2014 hatte SAP den Anbieter von Cloudlösungen im Reise- und Reisekostenmanagement Concur Technologies, Inc. erworben. Gegliedert ist die Geschäftstätigkeit in die Segmente "Applications, Technology & Support", "Concur", "Qualtrics" und "Services".

Offizielle Webseite: www.sap.com