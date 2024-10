Mit diesen Aktien können Anleger in der kommenden Woche bis zu 14 Prozent an Dividendenrendite abgreifen. Doch wer hier noch dabei sein will, der muss schnell sein, denn die Titel gehen in den kommenden Tagen Ex-Dividende.

Das vierte Quartal ist meist eines für Anleger, in dem es satte Ausschüttungen zu vereinnahmen gibt. Das liegt besonders am November, in dem insbesondere aus Übersee viele Dividendenzahlungen kommen.

Doch auch im Oktober gibt es schon die Chance auf attraktive Einnahmen, was unter anderem an den folgenden fünf Hochdividendenaktien deutlich wird, die in der kommenden Woche Ex-Dividende gehen.

Satte Dividendenrenditen mit diesen Aktien

Dabei ist allerdings zu beachten, dass die Dividende in den seltensten Fällen auf einen Schlag gezahlt wird und zumeist im Turnus der quartalsweisen Ausschüttung, bei amerikanischen Werten, oder der monatlichen Zahlung, bei REITs, erfolgt. Außerdem wichtig: In vielen Fällen fällt der Kurs einer Aktie am Dividenden Ex-Tag um die Summe der ausgeschütteten Zahlung.

Das sind die Ex-Dividendentage der hochausschüttenden Werte für diese Woche:

ARMOUR Residential – Ex-Dividende: 15.10.2024 – Dividendenrendite: 14,6 Prozent

Gear Energy – Ex-Dividende: 15.10.2024 – Dividendenrendite: 9,9 Prozent

PennantPark – Ex-Dividende: 16.10.2024 – Dividendenrendite: 13,7 Prozent

Oxford Square – Ex-Dividende: 17.10.2024 – Dividendenrendite: 14,5 Prozent

Patterson – Ex-Dividende: 18.10.2024 – Dividendenrendite: 5,1 Prozent

Auf diese Aktie lohnt sich dabei ein genauerer Blick:

Dividendenaktie: Gear Energy

Bei Gear Energy handelt es sich um einen Explorer, der Öl- und Gas-Felder aufkauft, diese entwickelt und diese später beispielsweise gegen Lizenzrechte verpachtet. Hier hat es zuletzt einen Management- und Strategiewechsel gegeben, gepaart mit einigen Insiderkäufen. Besonders für Anleger, die auf eine Turnaround-Story setzen wollen, könnte diese Wette interessant sein.

