Diese Aktien sind jetzt nicht nur auf Basis des KGVs günstig bewertet, sondern bieten darüber hinaus enorm hohe Wachstumsraten. Das macht die Papiere jetzt für Value- und Growth-Investoren attraktiv und darum kann es sich ansonsten noch lohnen bei den Titeln zuzuschlagen.

An der Börse werden Aktien mit einer hohen Wachstumsrate aktuell sehr hoch bewertet. Allein das Versprechen künftiger Umsatzsteigerungen lässt Anleger bei Papieren wie Tesla oder einer Novo Nordisk jegliche klassischen Bewertungskriterien vergessen.

Dennoch gibt es an der Börse noch einige Unternehmen, die trotz einer deutlichen Wachstumsrate nicht einmal mit einem KGV von 15 bewertet sind. Dementsprechend könnte sich hier eine Kaufchance sowohl für Value- als auch für Growth-Investoren ergeben.

Diese Aktien sind ein Fall für Value- und Growth-Investoren

Besonders auf die drei folgenden Aktien mit niedrigem KGV und hohen Wachstumsraten kann sich in diesem Kontext ein Blick lohnen:

HighPeak Energy (KGV: 14,9 / Umsatzwachstum FWD: 12,5 Prozent)

Erster Wert ist das Energieunternehmen HighPeak Energy, das Öl und Gas in den USA fördert bzw. Felder erschließt. In diesem Jahr konnte der Konzern seine Umsätze um 30 Prozent steigern und soll außerdem weiter zweistellig wachsen. Dennoch ist der Titel nicht einmal mit dem 15-fachen Gewinn bewertet.

Six Flags Entertainment (KGV: 12,7 / Umsatzwachstum FWD: 23,6 Prozent)

Noch deutlicher wird eine potenzielle Unterbewertung bei der kürzlich an die Börse gegangenen Six Flags Entertainment. Hierbei handelt es sich um einen Betreiber von Wasser- und Freizeitparks, der zudem das geistige Eigentum der Looney Tunes, Peanuts & Co. besitzt.

Burford Capital (KGV: 12,1 / Umsatzwachstum FWD: 36,1 Prozent)

Doch am günstigsten, mit einer Bewertung von KGV 12,1 und einem erwarteten Wachstum von 36,1 Prozent, ist Burford Capital. Hierbei handelt es sich um einen Finanzierer sowie einen Anbieter von Finanzprodukten. Unter anderem vergibt Burford Geld in die Justizindustrie und verwaltet Kapital für Versicherungen.

