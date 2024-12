Könnte heute Geschichte geschrieben werden? Der deutsche Leitindex DAX scheint kurz davor zu sein, die magische Marke von 20.000 Punkten zu knacken. Was dahintersteckt und worauf es jetzt ankommt.

Was für ein Wochenstart: Der DAX liegt bereits über 1,3 Prozent im Plus und steht damit bei 19.876 Punkten. Damit nähert er sich zunehmend der Marke von 20.000 Punkten – es wäre das erste Mal in der Geschichte des deutschen Leitindex. Das europäische Pendant, der Euro Stoxx 50, zog daraufhin gleich mit. Der Index liegt derzeit 0,7 Prozent im Plus und steht bei 4.835 Punkten. Rückenwind für die Kurse gab es von soliden Konjunkturdaten aus China.

Angesichts der zuletzt deutlich gefallenen Inflation setzen die Anleger darauf, dass die Notenbanken die Leitzinsen weiter senken und so die insbesondere in Deutschland lahmende Konjunktur ankurbeln. Die Europäische Zentralbank (EZB) dürfte die Zinsen im Dezember erneut senken, schrieb Analyst Jens-Oliver Niklasch von der Landesbank Baden-Württemberg. Auch von der US-Notenbank Fed wird eine weitere Lockerung der Geldpolitik erwartet.

Die von vielen Beobachtern prognostizierte Aktien-Rally zum Jahresende läuft also auf vollen Touren. War der DAX vor nur zwei Wochen noch auf den tiefsten Stand seit Ende September gefallen, so hat der Index seitdem um fast 6 Prozent zugelegt. Für das Börsenjahr 2024 steht mittlerweile ein Gewinn von knapp 19 Prozent zu Buche.

Wie geht es weiter mit dem DAX? Aktien von Munich RE, Adidas und BMW an DAX-Spitze

Eben diese starke Jahresbilanz dürfte nun weitere Käufer anlocken, gilt es doch, den fahrenden Zug nicht gänzlich zu verpassen. „Es sieht vieles danach aus, dass er nun in eine Jahresendrally münden könnte", hatte Analyst Martin Utschneider von Finanzethos vor Handelsbeginn mit Blick auf den Dax vermutet.

Die Spitze vom DAX markieren derzeit mit einem Plus von knapp drei Prozent die Aktien von Munich RE und Adidas, dicht gefolgt von Autokonzern BMW mit plus 2,7 Prozent. Ansonsten gibt es keine größeren Verlierer im deutschen Leitindex.

Mit Material von dpa-afx

