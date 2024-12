Noch läuft diese Biotech-Aktie unter dem Radar vieler Anleger. Doch das könnte sich dank vielversprechender Medikamente schon bald ändern. Ist im nächsten Jahr ein Wachstum von 112 Prozent drin?



Nicht nur Novo Nordisk und Eli Lilly investieren momentan viel in die Erforschung neuer Mittel zur Gewichtsreduktion. Schon in einigen Jahren könnte zahlreiche weitere Player ihre Produkte zur Marktreife bringen und den derzeitigen Platzhirschen Konkurrenz machen. Ein besonders vielversprechender Kandidat, der sich in den letzten Monaten zu einem Geheimfavoriten mausern konnte, ist dabei Viking Therapeutics.

Das US-Unternehmen möchte mit seinem Kandidaten VK2735 zur Behandlung von Fettleibigkeit in einen Markt vorstoßen, der laut Experten bis zum Jahr 2030 bis zu 100 Milliarden US-Dollar wert sein soll. Erst vor kurzem konnte das Unternehmen eine klinische Phase 2-Studie erfolgreich abschließen und schon im nächsten Jahr könnte die Forschung zum Wirkstoff als Injektion die letzte Hürde vor der Marktreife nehmen. Eine Wirkstoff-Pille als Ergänzung soll noch in diesem Jahr in eine Phase-2-Studie eintreten. Somit wäre Viking bei erfolgreicher Durchführung der Studien für den Wirkstoff-Boom perfekt aufgestellt. Momentan sorgt bei dem Unternehmen aber noch ein anderes Medikament für Schlagzeilen.



Viking mit wirksamem Medikament gegen MASH

Auch der Wirkstoff-Kandidat VK2809 konnte zuletzt in einer Phase-2b-Studie positive Ergebnisse erzielen. VK2809 zielt auf die Behandlung der metabolischen Dysfunktion-assoziierten Steatohepatitis (auch MASH genannt) ab. Die Behandlung konnte die Krankheit bei fast 70 Prozent der Patienten zurückbilden, ohne eine Leberfibrose zu verschlimmern, wie das Unternehmen im Rahmen einer Konferenz verkündete. Insbesondere die Fibrose ist traditionell ein schwer zu behandelndes Symptom bei MASH. Der Markt für MASH-Medikamente könnte laut Vision Research bis zum Jahr 2030 etwa 16 Milliarden US-Dollar wert sein.

Das ist zwar nicht annährend so viel wie bei den Mitteln zur Gewichtsreduktion. Mit Madrigal Pharmaceuticals gibt es für Viking aber auch nur einen echten Wettbewerber auf dem Markt. Dass Viking zudem mindestens ein Medikament bis zur Kommerzialisierung treibt, ohne neue Schulden zu machen, dafür sprechen liquide Mittel in Höhe von 930 US-Dollar. Natürlich hängt der Erfolg der Aktie weiterhin von der endgültigen Marktreife der Wirkstoffe ab, was Viking weiterhin zu einem spekulativen Investment macht. Die Aussichten könnten aber derzeit schlechter sein.



Aktie mit Potenzial für ein Wachstum von 112 Prozent?

An der Wall Street scheint man zumindest vor allem die Chancen eines Investments in Viking zu sehen. Von den zwölf Analysten, die die Aktie derzeit beobachten, würden sie alle kaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 115,80 US-Dollar mehr als 112 Prozent über der aktuellen Notierung. Das macht Viking zu einer der heißesten Biotech-Aktien für Anleger auf der Suche nach Titeln mit Explosionspotenzial an der Börse. Etwas Risiko muss man aber, wie in der Branche üblich, breit sein einzugehen.

Lesen Sie auch: Überraschend hohe Kursziele von Morgan Stanley und Warburg: Aktien von Bayer und Vonovia kaufen?



Oder: Diese 10 Aktien sind zu günstig, um sie zu ignorieren