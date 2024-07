Jetzt zuschlagen? Ein geniales KI-Tool hat gleich mehrere Aktien mit bis zu 50% Kurschance entdeckt, die jetzt nach einem Kauf schreien und die eine gelungene Idee für das zweite Halbjahr sein könnten.

In welche Aktien sollte man nun investieren, um in diesem Jahr noch mal so richtig die Tech-Welle reiten zu können? Die Begeisterung fürs Silicon Valley bleibt ungebrochen. Aktien wie Nvidia liegen seit Jahresanfang schon wieder rund 160 Prozent im Plus und auch der tech-lastige Nasdaq 100 liegt schon wieder zweistellig im Plus.

Welche Tech Aktien schreien also jetzt nach einem Kauf? Wo sind die meisten Kurschancen zu holen und bei welchen Kandidaten geben auch noch die Analysten ihr Go? Um genau solche Kandidaten zu entdecken, verwendeten wir ein geniales Tool des Finanzportals „TipRanks“.

KI-Tool entdeckt Tech-Aktien mit bis zu 50% Kurschance, die jetzt nach einem Kauf schreien

Dabei handelt es sich um das sogenannte „Stock Screening“ Tool des Finanzportals TipRanks. Mit diesem kann man eine Unmenge an Aktien anhand von unterschiedlichen Kriterien filtern. Wir stellten das Tool also so ein, dass es uns nur Tech-Aktien anzeigen sollte mit einer Strong-Buy-Empfehlung der Analysten, einer Marktkapitalisierung von mindestens zwei Milliarden US-Dollar sowie einer Kurschance von mindestens 20 Prozent.

Doch das Highlight kommt noch: Zudem sollte die Aktie einen Smartcore zwischen acht und zehn aufweisen. Das bedeutet: Der Smartscore filtert Aktien anhand von acht unterschiedlichen Kriterien und bewertet sie auf einer Skala von eins bis zehn. Dabei bezieht er nicht nur konservative Faktoren wie Fundamentaldaten und die technische Analyse mit ein. Er untersucht auch Analysten-Ratings, Insider-Transaktionen von Unternehmen, die Meinung von Finanz-Bloggern, Aktivitäten von Hedgefondsmanagern, die Stimmung von Anlegern und die Meldungen von Nachrichtenseiten. Dabei bedient sich das Tool zudem intelligenter Algorithmen. Diese durchsuchen etwa Tausende Websites, analysieren und verknüpfen Neuigkeiten. Sie erkennen Wörter, die sich auf die jeweilige Aktie beziehen, und analysieren dann, ob die Stimmung gerade eher bullish oder bearish ist. Anhand dieser acht Faktoren erstellt das Tool schließlich einen Smart Score. Erzielt eine Aktie einen Score von eins bis drei, gilt sie als "Underperform". Vier bis sieben bedeutet "Neutral". Aktien mit einem Score zwischen acht und zehn qualifizieren sich als "Outperform".

Und folgende Kandidaten kamen unter anderen heraus:

Top Tech-Aktien mit bis zu 50% Kurschance

