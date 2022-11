Das US-Wasserstoffunternehmen Plug Power schreibt weiterhin Verluste. Für das dritte Quartal meldete das Unternehmen mit Sitz in Latham im US-Bundesstaat New York einen Umsatz von 186,62 Mio. US-Dollar und einen Nettoverlust von 30 Cents pro Aktie. Analysten hatten im Vorfeld nach Daten des Wirtschaftsdienstes Bloomberg nur mit einem Verlust von 23 Cents pro Aktie gerechnet, im Vorjahr waren 19 Cent gewesen. Plug Power bekräftigte aber gleichzeitig seine Umsatzprognose für das kommende Jahr in Höhe von 1,4 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen prognostiziert zudem, dass es eine kontinuierliche Verbesserung bei der Marge geben wird.

Einschätzung zur Plug Power-Aktie

Zudem betont Plug Power bei der Vorlage der eher enttäuschenden Quartalsergebnisse: "Wir möchten daran erinnern, dass es sich hierbei nicht um ein Nachfrageproblem handelt, sondern dass dies größtenteils auf Verzögerungen aufgrund der Lieferkette und des Timings einiger großer Projekte zurückzuführen ist." Entsprechend reagieren auch die Analysten. Mit BMO Capital, Mirae Asset Management, RBC Capital, JP Morgan und Bernstein haben laut Bloomberg gleich fünf Finanzhäuser ihre Kaufempfehlung für die Plug Power-Aktie beibehalten.

Übrigens: Plug Power ist auch in dem Börse Online Grüne Zukunft Index (WKN DA0ABH) enthalten. Der Index ist ein branchenübergreifender Investmentansatz und umfasst Aktien von 16 Unternehmen, die vom ökologischen und energetischen Umbau der europäischen und globalen Wirtschaft profitieren.