Diese SDAX-Aktie bricht am Donnerstag plötzlich um -15 Prozent ein und das aufgrund einer Schocknachricht für Anleger. Doch was ist hier genau passiert? Und was sollten Investoren nach dem massiven Ausverkauf jetzt tun?

Es ist eine grauenvolle Woche für Aktionäre des SDAX-Konzerns Verbio. Bereits am Montag fiel das Papier zweistellig, nachdem das Analystenhaus Jeffries seine Kaufempfehlung für den Titel gestrichen hatte. Die Begründung: mögliche Abschreibungen auf Emissionszertifikate und daraus entstehende Bilanzrisiken.

Doch als wäre das nicht genug, gibt es am Donnerstag die nächste Hiobsbotschaft, die die Papiere noch weiter nach unten zieht.

SDAX-Aktie fällt -15%: Schocknachricht für Anleger

So senkte der Hersteller von Biokraftstoff am Mittwochabend seine Prognose für das operative Ergebnis. Statt bisher 120 Millionen Euro bis 160 Millionen Euro an Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, erwartet das Unternehmen nun nur noch ein Resultat im mittleren zweistelligen Millionenbereich.

Grund für diese Entwicklung sind vor allem technische Qualitätsprobleme und eine schwache Preisentwicklung. Gleichzeitig bestätigte das Unternehmen dennoch das eigene Schuldenziel von 190 Millionen Euro.

Daraufhin reagierten Anleger sehr negativ. Im ersten Handel vor der Eröffnung der Börsen sackte die SDAX-Aktie um 15 Prozent ab.

Was tun nach dieser Schocknachricht?

Angesichts dieser schlechten Nachrichten und der charttechnischen Situation von Verbio (klarer Abwärtstrend) sollten sich Anleger daher zunächst kurzfristig von den Papieren fernhalten. Erst wenn ein Boden gefunden ist, kann sich ein Blick auf den womöglich günstigen und stark verprügelten Wert lohnen.

BÖRSE ONLINE rät hier aktuell langfristig zum Kauf, allerdings ohne festes Kursziel.

TradingView Verbio Chart 1 Jahr

Diesen Chart finden Sie auf TradingView

