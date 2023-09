Unternehmensprofil

Die VERBIO Vereinigte BioEnergie AG agiert als strategische Managementholding. Die Gruppe zählt sich zu den führenden Biokraftstoffherstellern in Europa und sieht sich als einziger integrierter Hersteller und Anbieter, der sowohl Biodiesel als auch Bioethanol in Deutschland und Europa vertreibt. Zu den Kunden zählen fast alle europäischen Mineralölkonzerne (BP, Shell, Agip und Total), verschiedene Mineralölhandelsgesellschaften und Fahrzeugflottenbetreiber. Neben Treibstoffen produziert das Unternehmen Pharmaglyzerin und verkauft dies an internationale Konzerne. VERBIO ist noch schwerpunktmäßig auf Deutschland konzentriert, beabsichtigt jedoch eine Expansion ins Ausland. VERBIO gliedert das operative Geschäft in die drei Segmente "Biodiesel", "Bioethanol" und "Übriges".

Offizielle Webseite: www.verbio.de