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Verbio

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WKN A0JL9W
ISIN DE000A0JL9W6
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 2,01 1,79 1,60 1,68 1,99
    Nettogewinn (Mrd) 0,11 0,05 -0,14 0,02 0,13
    Gewinn/Aktie 1,73 0,79 -2,17 0,31 2,08
    Dividende/Aktie - - - 0,20 0,20
    Rendite (%) - - - 1,16 0,54
    KGV 15,60 36,88 - 56,13 17,73
    KUV 0,86 1,03 0,48 0,66 1,18

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Verbio SE (zuvor VERBIO Vereinigte BioEnergie AG) agiert als strategische Managementholding. Die Gruppe zählt sich zu den führenden Biokraftstoffherstellern in Europa und sieht sich als einziger integrierter Hersteller und Anbieter, der sowohl Biodiesel als auch Bioethanol in Deutschland und Europa vertreibt. Zu den Kunden zählen fast alle europäischen Mineralölkonzerne (BP, Shell, Agip und Total), verschiedene Mineralölhandelsgesellschaften und Fahrzeugflottenbetreiber. Neben Treibstoffen produziert das Unternehmen Pharmaglyzerin und verkauft dies an internationale Konzerne. VERBIO ist noch schwerpunktmäßig auf Deutschland konzentriert, beabsichtigt jedoch eine Expansion ins Ausland. VERBIO gliedert das operative Geschäft in die drei Segmente "Biodiesel", "Bioethanol" und "Übriges".

    Offizielle Webseite: https://www.verbio.de

    Aktionärsverteilung