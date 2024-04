Die Siemens Energy-Aktie kämpfte sich heute an die Spitze des DAX. Was dahintersteckt und worauf es jetzt ankommt

Anleger halten vor den neuen US-Arbeitsmarktdaten am Freitag die Füße still. Nachdem der DAX nach dem langen Osterwochenende am Dienstag zunächst bis auf ein Rekordhoch von 18.567 Punkten kam, liegt er heute bei 18.413 Punkten und damit auf Tagessicht 0,25 Prozent im Plus. Auch das europäische Pendant, der Euro Stoxx 50, liegt 0,25 Prozent im Plus und steht bei 5.082 Punkten.

„Am Markt wird seit drei Monaten inzwischen über die Diskrepanz zwischen den Zinssenkungserwartungen und der wirtschaftlichen Realität diskutiert", sagte Stephen Innes, Managing Partner bei SPI Asset Management. Sollte der US-Jobbericht am Freitag die Erwartungen übertreffen, insbesondere wenn er mit starken durchschnittlichen Stundenlöhnen einhergeht, „könnte dies für Aktien zur Stunde der Wahrheit werden."

Aktien von Siemens Energy an DAX-Spitze

An die Spitze des DAX schaffte es heute von der Performance mit einem Plus von über drei Prozent die Aktie von Siemens Energy. Die im vergangenen Jahr schwer gebeutelten Aktien des Energietechnikunternehmens setzten ihre Erholung fort. Seit Jahresbeginn beläuft sich das Plus auf bald 50 Prozent.

Das Schlusslicht bildet unterdessen mit einem Minus von über zwei Prozent die Aktie von Symrise. Nach der Erholung bis Ende März scheint nun erst einmal wieder die Luft raus zu sein.

Mit Material von dpa-afx

