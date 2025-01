Dieser deutsche Highflyer war schon 2024 absolute Spitze im DAX. Geht nach einer kleinen Pause die Rallye der Aktie 2025 weiter? Einen neuen Rekord gibt es jetzt schon zu vermelden.



Am Mittwoch hat die Aktie des Energie-Unternehmens Siemens Energy Anleger überrascht. Nachdem der Titel an der Börse seit Wochen eher seitwärts tendierte, folgte jetzt der Ausbruch nach oben. Mit einem zwischenzeitlichen Plus von mehr als acht Prozent erreichte das Papier bei um die 56 Euro sogar ein neues Allzeithoch. Und das, obwohl die Vorzeichen am Dienstag zunächst gar nicht gut waren.



Verkaufsempfehlung schockt Siemens Energy-Anleger, aber…

Noch am Dienstag war die Stimmung in weiten der Erneuerbaren Energie-Branche gedrückt. Der Wettbewerber Orsted hatte mit milliardenschweren Wertberichtigungen auf Windkraftprojekte in den USA die Kurse der gesamten europäischen Windenergiebranche ins Wanken gebracht.

Speziell Siemens Energy wurde zudem von einer UBS-Analyse kalt erwischt, als die Aktie unter den 21 überzeugendsten Verkaufsempfehlungen am europäischen Aktienmarkt auftauchte. Eine Gegenreaktion ließ aber nicht lange auf sich warten. Berenberg Research sieht die Lage des Unternehmens nämlich etwas anders.



Berenberg rät bei der DAX-Aktie aus diesem Grund zum Kauf

Laut den Experten von Berenberg Research sind die Herausforderungen in der Windsparte von Siemens Gamesa und eine angeblich überbewertete Aktie zum Teil falsch interpretiert worden. „Wir sind nicht der Meinung, dass die Probleme von Gamesa schlecht verstanden oder nicht eingepreist werden", so die Analyse. Der Markt bewerte die Sparte mit etwa 15 Milliarden Euro. Das sei in anderen Einschätzungen nur unzureichend berücksichtigt worden.

Unter den jetzigen Bedingungen empfiehlt Berenberg, Kursschwächen bei dem Wertpapier zu nutzen und unter Umständen noch vor dem 12. Februar in die Siemens Energy-Aktie zu investieren. Die dann veröffentlichten Quartalszahlen könnten ein Katalysator für eine Neubewertung sein. Zudem hatte der Konzern zuletzt betont, im Hinblick auf die Präsenz in den USA im „Sweet Spot“ zu sein. Im letzten Jahr hatte Siemens Energy im DAX mit einem Plus von über 300 Prozent alle anderen Werte deutlich hinter sich gelassen.



