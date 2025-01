Donald Trump investiert neben Immobilien tatsächlich auch in Aktien, wie eine Aufstellung seiner Vermögenswerte laut Forbes zeigt. In diese acht börsengelisteten Unternehmen legt der neue Präsident der USA sein Geld an. Zeit, hier auch zuzuschlagen?

Donald Trump ist definitiv eine streitbare Figur, doch zu Beginn seiner zweiten Amtszeit muss man konstatieren: Erfolgreich ist der Amerikaner allemal. Laut dem Forbes-Magazin hat der Republikaner insgesamt 7,9 Milliarden US-Dollar an Vermögen, von denen auch ein Teil tatsächlich in Aktien steckt.

In diese 8 Aktien investiert US-Präsident Donald Trump sein Vermögen

So besteht aktuell ein Großteil von Donald Trumps Reichtum aus seiner Holding Trump Media & Technology. Diese enthält sein soziales Netzwerk Truth Social, wobei der Anteil des Präsidenten rund 3,9 Milliarden US-Dollar schwer ist.

Doch laut Filings gegenüber den Steuerbehörden hält er auch, wenngleich in deutlich kleinerem Umfang, die folgenden Aktien:

Apple Inc.

Microsoft Corp.

Nvidia Corp.

Amazon Inc.

Alphabet Inc.

Berkshire Hathaway Inc.

Broadcom Inc.

Hinzu kommen zu dieser Auswahl übrigens noch einige aktive Fonds, ETFs sowie rund 200.000 US-Dollar in Gold als auch fast eine Milliarde in Cash bzw. Anleihen.

Sollten Anleger diese Trump-Aktien jetzt kaufen?

Sieht man von seiner größten Holding Trump Media & Technology ab, so kann es tatsächlich interessant sein, dem Republikaner zu folgen. Denn Trumps Allokation in Aktien, Anleihen, Gold und inzwischen sogar Kryptowährungen ist ein diversifizierter Ansatz, dem auch private Investoren in der Grundstruktur nacheifern sollten.

Was dagegen Trumps unternehmerische Wetten, sein Immobilienportfolio (ebenfalls mehrere Milliarden US-Dollar schwer) und dergleichen angeht, ist hingegen zur Vorsicht zu raten. Nicht alle Anleger haben das Risikoprofil, solche Klumpenrisiken einzugehen, die im Zweifel zwar hohe Erträge, aber auch massive Risiken bieten.

