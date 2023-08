Steht der nächste Crash schon in den Startlöchern? US-Banken bereiten der Wall Street mit dieser Aktion jetzt jedenfalls Sorgen

Die Aktienmärkte befinden sich seit Anfang des Jahres wieder im Aufschwung. Vor allem der Hype um das Thema künstliche Intelligenz beflügelte den Optimismus der Anleger. Doch läuft gerade wirklich alles so gut, wie es scheint? Viele Anleger fürchten, dass der Höhenflug nicht von langer Dauer ist und zahlreiche Probleme, mit der die Wirtschaft noch immer zu kämpfen hat, verdecken.

So berichtete das Finanzportal „The Motley Fool“, dass vor allem von Seiten der US-Banken gerade ein Signal kommt, das für die Aktienmärkte nichts Gutes bedeuten könnte. Denn diese sind dabei, ihre Kreditvergabestandards erheblich zu erhöhen. Historisch gesehen spricht das häufig für eine Rezession, obwohl die USA sich aktuell eigentlich an einer niedrigen Arbeitslosenquote und einem im zweiten Quartal stärkeren BIP als erwartet erfreuen konnte.

Banken verschärfen Kreditvergabe – das bedeutet es für die Aktienmärkte

Es gibt zahlreiche Arten von Darlehen, die Banken vergeben. Am spannendsten sind jedoch sogenannte C&I-Darlehen. Hierbei handelt es sich um gewerbliche und industrielle Darlehen, die Unternehmen beispielsweise für Großprojekte oder Akquisitionen brauchen. Normal ist es so: Wenn es der Wirtschaft gut geht und sich die Banken sicher sein können, dass sie keine Kreditausfälle oder -verluste haben, so lockern sie ihre Kreditvergabestandards meist, was dem Wirtschaftswachstum dann wiederum zugutekommt.

Rechnen sie jedoch damit, dass es wirtschaftlich zu Schwierigkeiten kommt, so neigen sie eher dazu, diese Standards zu verschärfen. Und genau das zeigte nun eine Umfrage von Senior Loan Officers, wie The Motley Fool berichtete. Die zeigte, dass über die Hälfte der US-Banken ihre Kreditvergabestandards bei C&I-Krediten verschärfen. Und seit 1990 folgte auf einen Wert von über 50 Prozent laut The Motley Fool immer eine Rezession in den USA. Es liegt auf der Hand: Wenn Banken nicht mehr so leicht Kredite an Unternehmen geben, können diese nicht mehr so viel wachsen. Einstellungen, Projekte und Innovationen werden zurückgeschraubt.

