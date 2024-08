Diese sieben Aktien gehen in der laufenden Woche Ex-Dividende. Für Anleger bietet sich damit die Chance sich die Papiere mit bis zu 19 Prozent an Ausschüttungsrendite zu sichern und dann eine attraktive Zahlung zu erhalten. Auf diese Hochdividendenwerte sollten Sie daher einen Blick werfen.

In der kommenden Woche bietet sich für Anleger wieder die Chance, sich attraktive Dividendenaktien kurz vor ihrem jeweiligen Ex-Tag zu sichern. Denn nur wer die jeweiligen Aktien zu besagtem Datum hält, hat auch einen Anspruch auf die Zahlung.

Bis zu satten 19% Dividendenrendite in dieser Woche kassieren

Dabei ist allerdings zu beachten, dass die Dividende in den seltensten Fällen auf einen Schlag gezahlt wird und zumeist im Turnus der quartalsweisen Ausschüttung, bei amerikanischen Werten, oder der monatlichen Zahlung, bei REITs, erfolgt. Außerdem wichtig: In vielen Fällen fällt der Kurs einer Aktie am Dividenden Ex-Tag um die Summe der ausgeschütteten Zahlung.

Das sind die Ex-Dividendentage der hochausschüttenden Werte für diese Woche:

Star Bulk Carriers – Ex-Dividende: 27.08.2024 – Dividendenrendite: 13,1 Prozent

Logista – Ex-Dividende: 27.08.2024 – Dividendenrendite: 4,2 Prozent

Torm – Ex-Dividende: 28.08.2024 – Dividendenrendite: 19,0 Prozent

Prospect Capital– Ex-Dividende: 28.08.2024 – Dividendenrendite: 14,1 Prozent

Li Ning Co – Ex-Dividende: 29.08.2024 – Dividendenrendite: 4,2 Prozent

Artis REIT – Ex-Dividende: 30.08.2024 – Dividendenrendite: 8,7 Prozent



Kraft Heinz – Ex-Dividende: 30.08.2024 – Dividendenrendite: 4,5 Prozent

Auf diese Aktien lohnt sich dabei ein genauerer Blick:

Dividendenaktie: Li Ning

Der Hersteller von Sportartikeln, insbesondere im Bereich Badminton & Co, ist einer der führenden Anbieter im Reich der Mitte und dem asiatischen Markt. Allerdings geriet man zuletzt wie die gesamte Branche in konjunkturbedingte Schwierigkeiten, was die Papiere für antizyklische Investoren attraktiv macht.

Dividendenaktie: Star Bulk Carriers

Im Bereich Schifffahrt gibt es einige sehr spannende Dividendenaktien, darunter die der Star Bulk Carriers aus Griechenland. Der besondere Fokus des Unternehmens sind Schüttgüter wie Metalle, sodass hier ein doppelter innerer Hebel (einmal auf Frachtraten und einmal auf die Rohstoffpreise) besteht.

Dividendenaktie: Kraft Heinz

Wer gerne auf Turnarounds spekuliert, der kann einen Blick auf den Basiskonsumgütergiganten Kraft Heinz werfen. Die Warren Buffett Beteiligung ist seit Jahren in einen Dornröschenschlaf verfallen, versucht sich aber nun ähnlich wie der Konkurrent Unilever (bei dem die Maßnahmen bisher erfolgreich scheinen) wieder nach vorn zu bringen.

