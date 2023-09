Unternehmensprofil

The Kraft Heinz Company ist eines der größten Nahrungsmittel- und Getränke-Unternehmen in Nordamerika. Die Konzerngesellschaften verfügen in ihren Tätigkeitsfeldern über ein breites Produktportfolio mit einer Vielzahl von bekannten und renommierten Marken wie Kraft, Oscar Mayer, Heinz, Philadelphia, Velveeta, Lunchables, Planters, Maxwell House, Capri Sun, Ore-Ida, Jell-O und Kool-Aid in Nordamerika sowie Heinz, ABC, Master, Kraft, Golden Circle, Quero, Plasmon, Wattie's und Pudliszki im internationalen Geschäft. Entstanden ist die Gesellschaft am 2. Juli 2015 durch Fusion der Kraft Foods Group, Inc. auf die H.J. Heinz Holding Corp., die nach Vollzug der Fusion in The Kraft Heinz Company umbenannt wurde. Die Kraft Foods Group, Inc. wiederum war ein Spin-Off aus der ehemaligen Kraft Foods Inc. (Mondelez). Im Zuge des Spin-Off hatte die Kraft Foods Group Inc. mit Wirkung zum 01. Oktober 2012 das nordamerikanische Lebensmittelgeschäft von der damaligen Kraft Foods Inc. übernommen.

Offizielle Webseite: www.kraftheinzcompany.com