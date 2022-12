Analysten und Experten geben am Ende eines jeden Jahres gerne ihre Prognosen für den Dax im kommenden Jahr ab. Meistens orientieren sie sich dabei aber nur am langjährigen Durchschnitt. Und das können wir auch. So erstaunlich hoch dürfte der Dax Ende 2023 also stehen.

Seit 1959 hat der Dax im Schnitt bis Ende 2021 in jedem Jahr um 6,04 Prozent zugelegt. Dabei gab es Jahre starken Wachstums und Jahre, in denen der Index sogar 40 Prozent verlor. Dennoch hat er von 1959 bei 418 Punkte bis zum Rekordhoch Ende 2021 um 3.700 Prozent zugelegt. Doch wie hoch kann der Deutsche Leitindex am Ende des kommenden Jahres stehen?

Kursprognose Dax 2023

Dax 2023

Im obigen Chart sehen Sie den Daxverlauf in Orange, sowie eine Linie gleichmäßigen Wachstums in Grau. Das gleichmäßige Wachstum entsteht, indem man beginnend 1959 bei 418 Punkten, jedes Jahr stur 6,04 Prozent Gewinn hinzurechnet. Daraus ergibt sich ein Mittelwert, an den der Dax immer wieder zurückkommt. Mal übertreibt er und befindet sich darüber, mal untertreibt er.

Aktuell sehen wir, dass er Ende 2022 zu niedrig steht. Laut des gleichmäßigen Wachstums könnte der Dax bis auf 16.818 Punkte steigen.

Und für 2023 geht es demzufolge noch höher. Geht man nach dieser Rechnung, so könnte eine Aktienrally den Dax bis auf minimum 17.834 Punkte bringen. Das wären dann ungefähr 20 Prozent Gewinn, die Anleger im kommenden Jahr mit dem Dax erreichen könnten.

Dabei muss diese Dax-Prognose 2023 nicht zwangsläufig stimmen. Doch sie zeigt Anlegern, dass deutsche Aktien aktuell auf keinen Fall viel zu teuer sind. Ganz im Gegenteil.