Nel ASA gibt bekannt, wie das Jahr 2022 gelaufen ist.



Das norwegische Wasserstoff-Unternehmen Nel ASA hat seinen Umsatz im vierten Quartal deutlich auf 414 Millionen norwegische Kronen (NOK) gesteigert, das entspricht gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresquartal einem Plus von 67 Prozent. Insgesamt brachte es das Unternehmen im Jahr 2022 damit auf einen Umsatz von 994 Millionen NOK, was gegenüber 2021 einem Zuwachs von 25 Prozent entspricht. Der Auftragseingang für das gesamte Jahr 2022 beläuft sich auf 2,275 Milliarden Kronen, was ein Plus von 135 Prozent gegenüber 2021 ist. Zum Quartalsende hatte Nel einen rekordhohen Auftragsbestand von rund 2,6 Milliarden NOK.



Auch interessant: Plötzlich schwarze Zahlen statt Verlusten: Diese Wasserstoff-Aktie explodiert



Probleme zeigt Nel aber bei der Profitabilität. Im Jahr 2022 lag das operative Ergebnis (EBITDA) bei minus 780 Millionen Kronen, 2021 hatte das Minus nur bei 475 Millionen Kronen gelegen. Das Unternehmen begründet das mit „hohen Verlusten bei Fueling, niedrigen Margen bei Elektrolyseur-Projekten, die 2020/2021 unterzeichnet wurden und erhöhten Personalausgaben zur Vorbereitung von Großprojekten.“

Übrigens: Die Nel ASA Aktie befindet sich auch im BÖRSE ONLINE Grüne Zukunft Index. So können Anleger einfach investieren.