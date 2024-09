Eigentlich gehört der renommierte Experte Tom Lee von Fundstrat zu den Bullen an der Börse und eilt mit seinen Prognosen oft dem Markt voraus. Doch nun warnt angesichts der aktuellen Ereignisse sogar dieser bullische Marktbeobachter vor einem Abverkauf bei Aktien. Ist das ein massives Warnsignal für Anleger?

Aktien haben in dieser Woche, speziell am Dienstag, eine grauenhafte Performance hingelegt. Dementsprechend droht sich der Abverkauf aus dem August zu wiederholen, so zumindest die Befürchtung vieler Anleger.

Doch ausgerechnet laut dem sonst so bullischen Experten Tom Lee von Fundstrat dürfte der Rücksetzer dieses Mal sogar noch heftiger ausfallen:

Bullischer Experte warnt: Darum werden Aktien fallen

Denn Lee zeigte sich in einem kürzlichen Interview mit CNBC sehr skeptisch gegenüber der kurzfristigen Entwicklung des Aktienmarktes. Er sagte:

"Ich denke, die Anleger sollten in den nächsten acht Wochen vorsichtig sein. Der Markt ist in sieben der acht Monate dieses Jahres gestiegen. Wir wissen also, dass es ein unglaublich starker Markt ist. Aber wir haben auch die Kürzungen im September und die Wahlen: Dinge, die die Leute nervös machen werden."

Zu seiner Prognose fügte der Experte hinzu, dass er glaube, dass die Börse um ca. zehn Prozent in den kommenden acht Wochen fallen könnte. Ein Rücksetzer, der die Bewegungen vom August bei Weitem übertreffen würde.

Müssen sich Anleger auf eine Korrektur einstellen?

Dementsprechend scheint alles auf eine Korrektur hinzudeuten, besonders da jetzt selbst bullische Investoren wie Tom Lee vor einem Abverkauf warnen. Allerdings sollten Anleger, selbst wenn es zu einem Rücksetzer kommt, ruhig bleiben und eventuelle Nachkaufchancen nutzen.

Letztere stellte ebenfalls Lee in den Fokus, denn abseits von potenziell kurzfristigen Verwerfungen bleibt der Experte weiter optimistisch. Er sagte: „Ich denke, in den nächsten acht Wochen bekommen die Leute eine Chance zum Kauf. Ich denke, es ist gut, vorsichtig zu sein, aber bereit, bei Kursrückgängen zu kaufen.“

