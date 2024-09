Die Aktie der DHL Group gerät am Dienstag wegen dieser schlechten Nachrichten unter Druck. War es das jetzt mit der Erholungsrallye bei der beliebten Dividendenaktie aus dem DAX? Und wie sind die sonstigen Aussichten für das Qualitätsunternehmen?

Wer aktuell die DHL Group im Depot hat, der hat es nicht einfach. -12,1 Prozent hat der Wert seit Jahresanfang verloren, während globale Indizes zweistellig zulegen konnten. Grund dafür ist nicht zuletzt das schwächelnde Geschäft des Logistikkonzerns aufgrund der globalen Wirtschaftslage.

Doch nachdem es zuletzt mit dem Aktienkurs etwas bergauf gegangen war, gibt es am Dienstag den nächsten Nackenschlag:

Nächste schlechte Nachricht für die DHL Group-Aktie

Grund dafür ist der britische Börsenbetreiber London Stock Exchange, der unter anderem die STOXX-Indizes betreibt. Dieser hat die DHL Group im Rahmen der vierteljährlichen Index-Änderungen aus dem EuroStoXX 50 zugunsten der italienischen Bank Intesa Sanpaolo ausgeschlossen.

Die Änderung wird am Montag, dem 23. September, gültig. Infolgedessen werden ETFs und indexnahe Fonds die Aktien der DHL Group in den kommenden Wochen verkaufen, was für Druck bei den Papieren sorgen dürfte. Zudem ist in Zukunft mit geringeren Käufen durch passive Gelder zu rechnen.

Was tun mit der DHL Group-Aktie?

Dementsprechend negativ reagierten die Papiere am Dienstag und stoppten ihre bisherige Erholungsbewegung knapp unterhalb der Marke von 40 Euro. Charttechnisch scheint dies noch kein Beinbruch, solange man nicht unter die Unterstützung der 50-Tage-Linie und der 100-Tage-Linie bei rund 38,60 Euro fällt.

Auch die Analysten und BÖRSE ONLINE sind weiterhin optimistisch für die beliebte Dividendenaktie (Rendite bei 4,7 Prozent) und sehen Kurspotenzial bis auf im Mittel 44 Euro bzw. 52 Euro.

Hinzu kommt, dass insbesondere die Preise für Frachtraten zuletzt ein kleines Comeback feiern konnten, was für einen Turnaround der Logistikbranche spricht. Folglich werden auch die Aussichten für die DHL Group wieder positiver.

TradingView Deutsche Post Chart 1 Jahr

Diesen Chart finden Sie auf TradingView

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: DHL Group.