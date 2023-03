Der Autovermieter will für das erfolgreiche Jahr 2022 eine deutlich höhere Dividende zahlen. Zur regulären Gewinnausschüttung spendiert der MDAX-Konzern eine stattliche Sonderprämie. Anleger freut es – die Aktie springt kräftig an.



Der Autovermieter Sixt will seine Aktionäre für das erfolgreiche Jahr 2022 mit einer deutlich höheren Dividende belohnen. Zur regulären Gewinnausschüttung spendiert der MDAX-Konzern eine stattliche Sonderprämie. Das Management von Sixt schlägt vor, auf der kommenden Hauptversammlung eine reguläre Dividende von 4,11 Euro je Stammaktie und 4,13 Euro je Vorzugsaktie zu beschließen. Obendrauf soll Anlegern das Erfolgsjahr mit einer Sonderausschüttung von zwei Euro je Stamm- und Vorzugsaktie versüßt werden. Die Dividendenrendite für die Sixt-Stammaktie liegt damit trotz des jüngsten Kurssprungs bei fast fünf Prozent und ist damit sehr attraktiv.



Für das Jahr 2021 hatte die Sixt 3,70 Euro je Stammaktie und 3,72 Euro je Vorzugsaktie gezahlt. Hintergrund des Dividendenvorschlags ist das „sehr positive“ Ergebnis im vergangenen Jahr. Sixt schloss das Jahr 2022 mit einem Konzernergebnis vor Steuern (EBT) von 550 Millionen Euro und einer EBT-Rendite von 17,9 Prozent ab.

Sixt: Optimistischer Ausblick

Auch für die zukünftige Geschäftsentwicklung gibt sich der Vorstand optimistisch. Für das erste Quartal zeichne sich eine Umsatzsteigerung von zehn bis 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal (580,8 Millionen Euro) ab. Das Konzernergebnis vor Steuern wird zwischen 20 und 40 Millionen Euro und damit deutlich unter Vorjahr mit 93,5 Millionen Euro liegen.



Das erste und zweite Quartal sind nach eigenen Aussagen von Sondereffekten geprägt, die im Wesentlichen darauf zurückzuführen sind, dass sich Personalbestand und Flottengröße Anfang 2022 pandemiebedingt noch auf einem ungewöhnlich niedrigen Niveau befanden, was sich positiv auf die Kostensituation im ersten Quartal 2022 ausgewirkt habe. Auch der Marketingaufwand werde im ersten Quartal 2023 wegen einer großen US-Kampagne im Vergleich zu früheren Jahren hoch sein.

Erheblicher Umsatzsprung 2023 erwartet

Für das Gesamtjahr 2023 stellt Sixt allerdings einen „erheblichen“ Anstieg des Konzernumsatzes gegenüber 2022 und ein Konzernergebnis vor Steuern im Bereich von 430 bis 550 Millionen Euro in Aussicht. Sixt stützt den Optimismus trotz des wirtschaftlichen Gegenwinds auf das gestiegene Vertrauen in die Widerstandsfähigkeit des weltweiten Reiseverkehrs sowie auf zusätzliches Gewinnwachstum durch die Expansionsstrategie des Unternehmens. Sowohl die vor allem dank der Sonderausschüttung hoch ausfallende Dividende als auch der positive Ausblick für das Gesamtjahr liegen über den Konsensschätzungen des Marktes, der bislang von einem Umsatz in Höhe von drei Milliarden Euro und einem EBT von 427 Millionen Euro ausgegangen war.



Wir bestätigen daher unsere Kaufen-Empfehlung und erhöhen unser Kursziel für die Sixt-Stammaktie auf 150 Euro mit neuem Stoppkurs bei 90 Euro.

