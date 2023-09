Unternehmensprofil

Die Sixt SE bezeichnet sich als einer der international führenden Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen. Mit den Produkten "SIXT rent", "SIXT share", "SIXT ride" und "SIXT+" auf der Mobilitätsplattform ONE bietet das Unternehmen eigenen Angaben zufolge ein einzigartiges, integriertes Angebot von Premium-Mobilität in den Bereichen Auto- und Nutzfahrzeugvermietung, Carsharing, Fahrdienste und Auto Abos. Die Buchung der Produkte ist auch über die SIXT App möglich, die außerdem Services namhafter Mobilitätspartner integriert. Der SIXT-Konzern ist in über 100 Ländern weltweit präsent. 2021 konnten signifikante Marktanteilsgewinne realisiert werden. Das frühere Segment Leasing bzw. die vollkonsolidierte 41,9-Prozent-Beteiligung SIXT Leasing SE wurden zum 15. Juli 2020 für 155,6 Mill. Euro an die Hyundai Capital Bank Europe GmbH verkauft. Der damit realisierte Gewinn nach Steuern wurde auf 40,1 Mill. Euro beziffert. Die Berichtserstattung ist seither regional segmentiert.

Offizielle Webseite: www.sixt.de