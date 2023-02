Rekord bei Abonennten-Zahl, Aktie feiert den Anstieg mit fulminantem Kursgewinn. Von Sonja Funke

Die Fangemeinde von Spotify wächst schneller als erwartet, mit einem Kurssprung hat die Aktie den Anstieg der Abo-Zahlen gefeiert: Der Musikstreaming-Dienst steigert die Zahl seiner Abonnenten im vergangenen Quartal um 14 Prozent auf 205 Millionen. Damit knackte der Marktführer unter den Musikstreamingdiensten die Marke von 200 Millionen zahlenden Kunden. Die Firma aus Stockholm hat damit mehr Abonnenten als die Wettbewerber Amazon Music, Apple Music oder YouTube Music.

Auch die Gewinn- und Hörerzahlen fielen bei Spotify im vierten Quartal besser aus als erwartet, insgesamt stieg die Nutzerzahl der Bezahl- und Gratisversionen zuletzt von 456 auf 489 Millionen. Außerdem gehen die Schweden davon aus, dass die Einnahmen im laufenden Jahr die Betriebskosten übersteigen werden. Der überraschende Abonnenten-Zuwachs trieb den Kurs des Musikstreaming-Dienstes um 9,2 Prozent in die Höhe. Im laufenden Quartal rechnet Spotify eigenen Angaben zufolge mit einem langsameren Nutzerzulauf: Die Zahl der Abokunden soll um rund zwei Millionen steigen und die Gesamt-Nutzerzahl die 500-Millionen-Marke erreichen.

Gründer und Chef Daniel Ek kündigte in der vergangenen Woche Kostensenkungen an: sechs Prozent der Arbeitsplätze sollen gestrichen werden. Begründet wurde dies damit, dass der Dienst während des Booms in der Covid-Pandemie zu schnell gewachsen sei.



Seit dem 1. Januar ist die Aktie um mehr als 38 Prozent gestiegen. Erstmals seit September notiert sie wieder über 100 Euro; von ihrem im Februar 2022 erreichten Rekordhoch bei 153,25 Euro ist noch jede Menge Potenzial.

