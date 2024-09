"Die Börse tut so, als würde das Unternehmen in 3 Jahren nicht mehr existieren", sagt ein deutscher Börsenexperte über eine bekannte deutsche Aktie. Um welche Aktie es sich handelt und welche bekannten Aktien Thomas Gebert jetzt kauft.

"Die Allianz-Aktie finde ich jetzt schön", sagt Thomas Gebert, Börsenbrief-Autor und Börsen-Experte. Und er fügt hinzu: "Die sind ja super gelaufen von 240 Euro auf 280 Euro seit Anfang August. Und dann habe ich ja sehr gerne die Mercedes-Aktie und die BMW-Aktie. Denn die scheinen beide, auch die Kurve nach oben gekriegt zu haben. Das sind im Grunde Wetten auf eine längere Konjunkturerholung, von der ich ausgehe."

"Wenn wir uns da bei Mercedes einmal die Gewinnschätzung von 11,14 Euro Gewinn je Aktie im nächsten Jahr und dann 12,90 Euro pro Aktie für Mercedes in 2026 und 14,70 Euro in 2027 anschauen, dann bedeutet das ein KGV von vier. So billig habe ich die Firma überhaupt in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen", sagt Aktien-Experte Gebert. Und er fügt hinzu: "Also die werden ja gehandelt, als gibt es sie in drei Jahren nicht mehr. Mercedes verdient ja in vier Jahren ihren gesamten Kurswert. Also das ist, meine ich, ein bisschen übertrieben. Denn es werden auch in zehn Jahren noch Autos verkauft, ob jetzt mit Strom oder mit Benzin oder was auch immer, aber Autos wird Mercedes verkaufen."

Bekannt wurde Thomas Gebert unter Anderem auch wegen seiner Gebert-Ampel. Schon vor Jahren implementierte Gebert ein Ampel-System, welches einen Einstieg und Ausstieg in den DAX signalisierte. Dies funktionierte so gut, dass es den Börsenbrief "Gebertbrief" gibt. Mittlerweile hat Thomas Gebert sich vor allem auf deutsche Aktien, garniert mit ein paar Spezialthemen in seinem Börsenbrief spezialisiert.

