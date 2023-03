Nach dem erfolgreichen Vorhersagen der Finanzkrise macht Robert Kiyosaki nun ein neues Ziel für den nächsten Bankkollaps aus. Dieses europäische Geldhaus wird seiner Meinung nach fallen und das sind die Gründe dafür.

Er ist Erfolgsautor, Selfmade-Millionär und bekannt für seine gewagten Prognosen – die Rede ist von Robert Kiyosaki. Der Autor des Buches “Rich Dad, Poor Dad”, welches eines der erfolgreichsten Personal Finance Bücher der Welt ist, sagte aber auch schon die letzte Finanzkrise voraus und hat nun einen Kandidaten, der die nächste auslösen könnte:

"Das Problem ist der Anleihenmarkt, und ich habe Lehman Brothers schon vor Jahren vorausgesagt, und ich denke, die nächste Bank ist die Credit Suisse, weil der Anleihenmarkt zusammenbricht."

Fällt diese europäische Bank als nächstes?

Ist also die Credit Suisse der nächste Kandidat für einen Zusammenbruch, nachdem die Pleite der SVB bisher außerhalb der Aktienmärkte nur begrenzten Schaden angerichtet hat?

Immerhin befindet sich die Bank zumindest ohnehin in der Krise. Schon seit Monaten geht die Angst um, dass das Geldhaus in die Insolvenz geht, weswegen auch eine sehr niedrige Kapitalerhöhung vom Markt abgesegnet worden war. Eine Pleite bleibt hier nicht auszuschließen und ob die Schweiz bei diesem Geldhaus, wie 2008 bei der UBS, eingreift, bleibt fraglich.

Dazu rät der Star-Investor

Doch Kiyosaki würde in einer solchen Situation nicht mit Cash an der Seitenlinie sitzen. Tatsächlich ist der Investor seit Längerem dafür bekannt fast ausschließlich auf Gold, Bitcoin und Silber zu setzen. Zu diesen Assetklassen sagte er kürzlich:

„Die Fed und die FDIC signalisieren eine Hyperinflation, was Gold und Silber noch besser macht, weil dieses Ding hier [zeigt auf einen Dollar-Schein] Müll ist. Sie werden mehr und mehr von diesem falschen Geld verbreiten, und das ist es, was die Fed und die FDIC signalisieren: Wir werden so viel wie möglich davon drucken, um zu verhindern, dass sich der Absturz beschleunigt. Aber sie sind die Jungs, die ihn verursachen.”

Kommt wirklich alles so schlimm?

Aber ob wirklich alles so schlimm kommt, wie Kiyosaki es erwartet, bleibt abzuwarten. Der Erfolgsautor warnt schon seit Jahren vor einem Crash, lag damit aber zumindest in der Finanzkrise richtig.

Aktuell bleibt nicht abzusehen, wie schlimm die Krise in der Bankenszene noch wird und welche Geschäftsmodelle in den Abgrund gerissen werden. Sicher ist aber, dass die Credit Suisse aufgrund ihrer Probleme tatsächlich ein heißer Kandidat sein könnte.

