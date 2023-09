Unternehmensprofil

Die Credit Suisse Group AG ist einer der führenden international ausgerichteten Finanzdienstleistungskonzerne. Die Bankengruppe bietet Unternehmen, institutionellen Kunden und vermögenden Privatkunden weltweit Beratungen, Lösungen und Produkte rund um das Thema Finanzen. Sein Kerngeschäft hat das Geldhaus in die vier Divisionen "Swiss Universal Bank" mit den Bereichen Private Clients und Corporate & Institutional Clients, "International Wealth Management" mit den Bereichen Private Banking und Asset Management, "Investment Bank" und "Asia Pacific" unterteilt. Im Privatkundengeschäft betreut die Gruppe weltweit mehr als zwei Millionen Kunden und sieht sich damit als einer der globalen Marktführer. Unterstützt werden diese Divisionen durch die zentralen Dienstleistungen der Division "Corporate Center". Zudem hält die Bank Minderheitsanteile an anderen Unternehmen und Private-Equity-Fonds. Die Wurzeln der Bank reichen bis in das Jahr 1856 zurück.

Offizielle Webseite: www.credit-suisse.com