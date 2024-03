Ist das das Kaufsignal, auf das alle gewartet haben? Starke Neuigkeiten von TUI könnten der Aktie neuen Aufschwung verleihen – es winken Kurschancen von bis zu 50 Prozent

Tui-Aktionäre hatten es in den vergangenen Jahren nicht leicht. In einer Zeitspanne von fünf Jahren liegt die Aktie über 75 Prozent im Minus und seit Jahresanfang musste sie bereits wieder fast 15 Prozent Federn lassen.

Manch einen Anleger könnte der niedrige Kurs zum Einsteigen verlocken – und nun gibt es Neuigkeiten, die sich tatsächlich positiv auf diesen auswirken könnten. Was steckt dahinter?

TUI-Aktie – diese Neuigkeiten könnten den Kurs beflügeln

Laut einem Bericht von „dpa“ rechnet der Konzern mit einer starken Reisesaison. „Unser Frühbuchergeschäft läuft auf Hochtouren mit einem großen Neukundenanteil von über 40 Prozent", hieß es von Tui-Deutschland-Chef Stefan Baumert am heutigen Dienstag auf der Internationalen Tourismus Börse (ITB) in Berlin. Die Sommerbuchungen bei Tui Deutschland lägen derzeit prozentual zweistellig im Plus. „Wir sehen weiterhin eine hohe Reisebereitschaft und erwarten eine insgesamt starke Saison".

Ebenfalls für die Tui-Aktie spricht eine YouGov Umfrage von Anfang Februar im Auftraf von Tui. Demnach möchten rund zwei Dritten der mehr als 2000 Befragten in diesem Jahr verreisen, 20 Prozent hätten bereits gebucht.

Börse Online steckt das Kursziel derzeit bei acht Euro – das würde beim aktuellen Kurs eine Kurschance von 30 Prozent bedeuten. Der Konsens der Analysten hält sogar ein Kursziel von 9,35 Euro für realistisch – das wären über 50 Prozent Luft nach oben. Acht Analysten raten derzeit zum Kauf der Aktie, sieben zum Halten und nur einer zum Verkaufen.

Im Schnitt rechnen sie für dieses Geschäftsjahr, das am 30. September endet, mit einem Umsatzplus von über zehn Prozent, auch der Gewinn je Aktie könnte um über zwei Prozent steigen. Eine starke Reisesaison trägt sicherlich zum Erreichen dieser Prognosen bei.

Mit Material von dpa

