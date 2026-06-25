Unternehmensprofil

Die TUI AG ist einer der größten Touristikkonzerne weltweit. Die Aktivitäten sind in drei operative Segmente gegliedert. Das Segment Hotels & Resorts umfasst alle eigenen Hotels und Hotelbeteiligungen. Das Segment Kreuzfahrten besteht aus dem Gemeinschaftsunternehmen TUI Cruises, dessen Tochterfirma Hapag-Lloyd Cruises und der englischen Marella Cruises. Das Segment TUI Musement enthält Gesellschaften, die Dienstleistungen in den Zielgebieten erbringen. In der 1990er Jahren hatte sich die Gesellschaft vom einstigen Grundstoff- zum Touristik-Konzern gewandelt. Die ehemalige Preussag stieg 1998 bei der Touristik Union International ein. Mit dem Erwerb der Thomson Travel Group im Jahre 2000 avancierte das Unternehmen zum größten integrierten Touristik-Konzern weltweit. 2001 wurde die neue Ausrichtung durch die Umfirmierung der Preussag AG in TUI AG manifestiert. 2007 fusionierte TUI die Touristiksparte mit der First Choice Holidays PLC. Hieraus entstand die TUI Travel PLC.

Offizielle Webseite: https://www.tuigroup.com