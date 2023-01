Der ägyptisch US-amerikanische Wirtschaftswissenschaftler Mohamed El-Erian warnt Anleger eindringlich: „Verlassen Sie diese verzerrten Märkte", so El-Erian in einem Interview mit dem US-TV-Sender CNBC. Von Matthias Fischer



"Wir müssen aus diesen verzerrten Märkten herauskommen, die viel Schaden angerichtet haben", so El-Erian. Seine Warnung richtet der Präsident des Queens' College der Universität Cambridge und leitender Wirtschaftsberater der Allianz SE sowohl an die Besitzer von Aktien als auch von Anleihen. "Was wir seit Mitte August wieder gelernt haben, ist, dass [Aktien und Anleihen] gleichzeitig fallen können", sagte er dem Sender.



Um den Turbulenzen an den Märkten zu entkommen, sollten Anleger auf vergleichsweise risikoarme Anlagen umsteigen. Das könne zwar Bargeld sein, wobei der Wirtschaftswissenschaftler gleichzeitig darauf hinweist, dass die Inflation dessen Wert mindert. Für El-Erian sind kurz laufende Anleihen, in die etwa über einen ETF investiert werden kann, derzeit das beste Investment.

Übrigens: Morgan Stanley warnt jetzt vor 22 Prozent-Crash