Am Montag starten die Börsen in den USA und in Europa mit einem kräftigen Plus. Zusätzlich sagt eine der größten Banken der Welt eine neue Rally bei Aktien voraus. Was Anleger jetzt tun sollten.

Der Dax notiert am Nachmittag mit 2,1 Prozent bei 12.700 Punkten deutlich im Plus. Der TecDax liegt mit 2,40 Prozent vorne und der MDax sogar mit mehr als 3 Prozent. Angeschoben werden die Börsen von Erleichterungen rund um die Finanzmarktposse in Großbritannien und von starken US-Börsen. Denn auch Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 liegen klar im Plus. Eine der größten Banken der Welt wittert jetzt sogar den Start einer neuen Rally.

Morgan Stanley sieht den Start einer neuen Rally

Michael J. Wilson, ein Stratege bei der US-Bank Morgan Stanley schrieb am Montag in einer Notiz an Kunden, dass ein Einbruch des S&P 500 um 25 Prozent in diesem Jahr dazu geführt habe, dass der Index auf seinem gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt eine „ernsthafte Unterstützungsuntergrenze“ getestet hat, was zu einer technischen Erholung führen könnte.

S&P 500 200 Wochen Durchschnitt

Dabei ist Wilson von Morgan Stanley eher ein Bär und sagte den diesjährigen Bärenmarkt auch korrekt voraus. Doch nun erwartet er, dass der S&P 500 durchaus bis auf 4.150 Punkte ansteigen könnte, was ein Potenzial von rund 16 Prozent bedeutet. „Obwohl das wie ein schrecklich großer Schritt erscheint, würde es mit den Bärenmarkt-Rallyes in diesem Jahr und früheren übereinstimmen", fügt der Stratege hinzu. Insgesamt bleibt Wilson also negativ für Aktien.

Die Rally startet - Was sollten Anleger jetzt tun?

Während die großen Aktienindizes heute kräftig im Plus sind, warnt Wilson von Morgan Stanley aber auch. Denn sollte der 200-Wochen-Durchschnitt des S&P 500 nicht halten, so könnte der Index nochmal deutlicher absacken bis auf 3.400 Punkte. Den ultimativen Bärenmarkt-Boden sieht Morgan Stanley dann in der Range von 3.000 bis 3.200 Punkten beim S&P 500.

Insgesamt sagen die meisten Analysten, dass die weltweiten Börsen ihren Tiefpunkt noch nicht erreicht hätten und es nach dieser neuen Bärenmarktrally nochmal tiefer bergab geht. Doch nicht immer haben Analysten recht und wenn alle das Gleiche denken, können Anleger anfangen misstrauisch zu werden. Doch was müsste passieren, damit die Märkte endgültig wieder in den Bullenmarkt eintreten?

Dafür sollte der S&P 500 nach der Fibonacci-Theorie das 0,618er Level der aktuellen Korrektur bei 4.320 Punkten überwinden und als Unterstützung halten. Und beim Dax wird das Niveau von 14.600 Punkten an eben jenem Level wichtig.