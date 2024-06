In Deutschland gibt es mehr als 25 börsennotierte Firmen, die dieses Jahr ihre Dividenden steuerfrei „aus der Substanz“ auszahlen. Zu diesem Kreis gehört auch der TecDax-Wert Jenoptik.

Ausschüttung ohne Abzug:

Auf der Jenoptik-Hauptversammlung am 18. Juni 2024 soll eine Dividende in Höhe von 35 Cent pro Aktie beschlossen werden. „Im Zusammenhang mit unserem Dividendenvorschlag an die Hauptversammlung haben wir die folgende Information veröffentlicht“, erklärt Sabine Barnekow, Managerin Investor Relations bei Jenoptik auf Anfrage von BÖRSE ONLINE. „Da die Dividende wie in den Vorjahren in vollem Umfang aus dem steuerlichen Einlagekonto im Sinne des Paragrafen 27 Körperschaftsteuergesetz geleistet wird, erfolgt die Auszahlung ohne Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag. Eine Steuererstattungs- oder Steueranrechnungsmöglichkeit ist mit der Dividende nicht verbunden“ .

Die rechtliche Grundlage:

Basis für diesen Steuervorteil sind bilanzrechtliche Umstrukturierungen in der Vergangenheit. Das Einlagekonto hat steuerlich die Funktion, dass die von den Anteilseignern geleisteten Gesellschaftereinlagen von den durch die Gesellschaft selbst erwirtschafteten Gewinnen getrennt werden. Aktionäre bekommen dadurch die Ausschüttung „brutto für netto“ überwiesen, ohne dass der Sparpauschbetrag (1000 Euro Singles, 2000 Euro zusammenveranlagte Partner) belastet wird.

Dauerhafte Steuerfreiheit:

Langfristig profitieren von dieser Konstellation nur Anleger, die entsprechende Dividendenpapiere bereits vor Einführung der Abgeltungsteuer 2009 gekauft haben: Sie kassieren bei späteren Verkäufen Kursgewinne ohne Abzug steuerfrei. Der Börsengang von Jenoptik erfolgte im Jahr 1998.

Steuerstundungs-Effekt:

Alle Aktionäre, die bei Dividenden-Titeln später, also seit 2009, eingestiegen sind, erzielen zumindest einen „Steuerstundungs“-Effekt: Beim Verkauf werden die steuerfreien Ausschüttungen vom Kaufkurs abgezogen, die Differenz zwischen reduziertem Einstandspreis und Verkaufskurs ist dann kapitalertragsteuerpflichtig.

Zum Unternehmen:

Die im TecDax notierte Jenoptik AG ist die Holding eines integrierten Optoelektronik-Konzerns, der in den vier Bereichen Light & Optics, Light & Production, Light & Safety und VINCORION geschäftlich tätig ist.

