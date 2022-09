Bisherige News

Im vergangenen Jahr langen chinesische Aktien besonders im Feuer. Die Regulierungswut der dortigen Regierung führte zu massiven Kursverlusten. Doch nicht nur die Angst vor mehr Einschränkungen oder einem Delisting traf Tencent. Der Konzern, welcher besonders im Gaming-Sektor unterwegs ist, wurde hart getroffen, als die Regierung in Peking die Spielzeit für Minderjährige einschränkte.

Außerdem herrschen in China aktuell immer noch Lockdowns, welche die gesamte Wirtschaft und damit auch den breit diversifizierten Tencent Konzern treffen. Zudem häufen sich die Berichte, dass die großen Unternehmen des Landes massive Spenden an die Regierung abdrücken müssen, um überhaupt noch ihr Geschäft weiterzuführen.

Umsatzrückgang & Entlassungen

Bei all diesen schlechten Nachrichten überrascht es also kaum, dass Tencent erstmals in seiner Geschichte an der Börse einen Quartalsverlust ausweisen musste. Die Erträge wurden von den oben genannten Nachrichten so stark belastet, dass das Unternehmen 5000 Mitarbeiter entlassen musste. Zusätzlich wurden in der für Tencent unheimlich wichtigen Sparte WeChat einige Aktivitäten eingestellt.

Dementsprechend reagierte auch die Aktie, welche einen langen Leidensweg hinter sich hat. Vom Hoch im letzten Jahr steht inzwischen ein saftiges Minus von 45 Prozent und das bei einem Unternehmen, was trotz des massiven Kursverfalls noch immer mehr als 350 Milliarden US-Dollar wert ist.

Tencent’s Portfolio in Gefahr

Doch als wären der schlechten Nachrichten nicht genug, hat Tencent noch angekündigt sich von seiner Beteiligung vom Essenslieferant Meituan zu trennen. Tencent, welche über ein großes Beteiligungsportfolio verfügen, wollen diesen Anteil in Höhe von 24 Milliarden US-Dollar laut Insidern so schnell wie möglich abstoßen.

Dies könnte auf Druck der chinesischen Regierung entstehen, welche den großen Softwarefirmen die Macht entziehen will. Tencent ist unter anderem noch an Snapchat, Spotify, Tesla, Activision Blizzard und JD.Com beteiligt.