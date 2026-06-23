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Tencent

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WKN A1138D
ISIN KYG875721634
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in CNY)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 903,30 825,80 751,77 660,26 609,02
    Nettogewinn (Mrd) 296,64 274,36 229,80 196,47 118,05
    Gewinn/Aktie 28,66 25,64 24,75 20,94 12,19
    Dividende/Aktie 5,74 5,28 5,30 4,50 3,40
    Rendite (%) 1,41 1,29 0,98 1,15 1,28
    KGV 12,53 13,76 21,75 18,71 21,84
    KUV 4,13 4,58 6,56 5,43 4,10

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Tencent Holdings Ltd. ist in den Bereichen Mehrwertdienste ("VAS"), Online-Werbedienste sowie FinTech- und Unternehmensdienstleistungen tätig. Die QQ-Internetkanäle gehören zu den führenden Internetplattformen in China. Weitere wichtige Anwendungen sind WeChat und Tenpay.

    Offizielle Webseite: https://www.tencent.com

    Aktionärsverteilung