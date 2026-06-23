Tencent
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H T
WKN A1138D
ISIN KYG875721634
Börse -
Stand -
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Aktuelle Nachrichten zu Tencent
Kennzahlen (in CNY)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|903,30
|825,80
|751,77
|660,26
|609,02
|Nettogewinn (Mrd)
|296,64
|274,36
|229,80
|196,47
|118,05
|Gewinn/Aktie
|28,66
|25,64
|24,75
|20,94
|12,19
|Dividende/Aktie
|5,74
|5,28
|5,30
|4,50
|3,40
|Rendite (%)
|1,41
|1,29
|0,98
|1,15
|1,28
|KGV
|12,53
|13,76
|21,75
|18,71
|21,84
|KUV
|4,13
|4,58
|6,56
|5,43
|4,10
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Tencent Holdings Ltd. ist in den Bereichen Mehrwertdienste ("VAS"), Online-Werbedienste sowie FinTech- und Unternehmensdienstleistungen tätig. Die QQ-Internetkanäle gehören zu den führenden Internetplattformen in China. Weitere wichtige Anwendungen sind WeChat und Tenpay.
Offizielle Webseite: https://www.tencent.com