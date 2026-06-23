Unternehmensprofil

Die Tencent Holdings Ltd. ist in den Bereichen Mehrwertdienste ("VAS"), Online-Werbedienste sowie FinTech- und Unternehmensdienstleistungen tätig. Die QQ-Internetkanäle gehören zu den führenden Internetplattformen in China. Weitere wichtige Anwendungen sind WeChat und Tenpay.

Offizielle Webseite: https://www.tencent.com