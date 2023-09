Unternehmensprofil

Tencent ist eines von Chinas größten und am häufigsten genutzten Internet-Service-Portalen. Seit seiner Gründung im Jahr 1998 ist Tencent unter seiner anwenderorientierten Geschäftsstrategie kontinuierlich gewachsen. Das Unternehmen bietet Internet mit Zusatzfunktionen an, Mobilfunk und Telekom-Dienste und Online-Werbung: alles mit dem strategischen Ziel, die Nutzer mit "One-Stop-Online-Lifestyle-Services"(zentralen Online-Diensten für den Alltag) zu versorgen. Seine führenden Internetplattformen in China sind QQ (QQ Instant Messenger), WeChat, QQ.com, QQ Spiele, Qzone, 3g.QQ.com, SoSo, Paipai und Tenpay. Tencent langfristiger Plan ist es, das anerkannteste Internet-Unternehmen zu werden.

Offizielle Webseite: www.tencent.com