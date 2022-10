Laut einem neuen Bericht möchte TikTok-Mutter ByteDance seine Musik-Streaming-App weltweit einführen. Was bedeutet das für Spotify-Investoren? Von Jennifer Senninger

Das sorgte für Aufsehen: Laut einem Bericht vom Wall Street Journal plant die chinesische TikTok-Mutter ByteDance, seine Musik-Streaming-App weltweit einzuführen. Bei der App handelt es sich um „Resso“, die bereits in Indien, Indonesien und Brasilien läuft. ByteDance möchte die App schließlich auch in TikTok integrieren und befindet sich bereits in diversen Gesprächen mit Musiklabels, um die App in so vielen Märkten wie möglich zu starten.

Doch was bedeutet das nun für Spotify?

Spotify gilt als führender Musik-Streaming-Dienst und nähert sich bereits 500 Millionen aktiven Nutzern sowie 200 Millionen Premium-Abonnenten. Wie viele Tech-Aktien hat auch Spotify zu kämpfen, die Aktie liegt seit Jahresbeginn rund 65 Prozent im Minus. ByteDance Pläne machen durchaus den ein oder anderen Investor nervös.

Pro

Ja, ByteDance befindet sich bereits in Verhandlungen mit Musiklabels, um seine App weltweit groß zu machen. Dennoch: Wie The Motley Fool berichtete, entstehen Lizenzverträge nicht über Nacht, es kann mehrere Jahre dauern, bis die App schließlich vollständig in den USA und Europa eingeführt ist. Zum Vergleich: Spotify selbst brauchte über ein Jahrzehnt, bis es seinen Streaming-Dienst weltweit einführen konnte. Noch dazu: Resso ist bereits in Indien, Indonesien und in Brasilien vertreten. Auch Spotify besitzt hier aber einen großen Marktanteil und es zeigt sich: Der amerikanische Streaming-Dienst liegt sowohl in den App-Stores von Apple als auch Android bei den Downloadzahlen vor Resso. Nur im Android-Store von Brasilien schaffte es Spotify nicht. Anleger können in diesen Märkten also bereits die weitere Entwicklung als Test beobachten und sehen, wie widerstandsfähig Spotify letztlich ist. Sollte Resso endlich auch in weiteren Märkten aktiv sein, könnte es schwierig werden, Spotify die bestehenden Nutzer zu stehlen.

Contra

Allerdings: Ignorieren sollte man diese Entwicklung als Spotify-Anleger auch nicht. Besonders TikToks unfassbarer Erfolg könnte Resso in den USA und in Europa schnell zu großem Erfolg verhelfen. Schließlich werden zahlreiche Songs erst durch TikTok bekannt, einige Künstler haben es vor allem der chinesischen App zu verdanken, dass ein Konsument letztlich ihren Song entdeckt und diesen schließlich im Anschluss auf Spotify streamt. Gelingt es TikTok hier jedoch, direkt einen Streaming-Dienst zu integrieren, machen sich viele User vielleicht nicht mehr die Mühe, den Song extra auf Spotify zu holen. TikTok gilt als am meisten gedownloadete App der Welt und hat bereits über eine Milliarde Nutzer. Besonders bei der jungen Generation Z gilt es als beliebteste App überhaupt.

Noch ist Spotify führend, hat eine starke Marktposition und ByteDance befindet sich zudem nur in Verhandlungen. Die Bedrohung ist daher noch nicht zum Greifen nah uns sollte die Aktie zunächst nicht beeinflussen. Dies könnte sich je nach weiteren Entwicklungen aber ändern. Spotify-Investoren sollten diese daher gut im Auge behalten.