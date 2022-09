TikTok ist zurzeit neben Instagram einer der beliebteste Social Media Apps bei jungen Menschen - mit rund 1,6 Milliarden monatlich aktiven Nutzern weltweit. Der Wettbewerber Snapchat leidet unter niedrigem Umsatzwachstum und verliert an Bedeutung. Was bedeutet das langfristig für die Social Media Unternehmen wie Snapchat & Co.? Von Michelle Jura

Ob „Reels“ bei Instagram, „Shorts“ bei YouTube oder „Spotlight“ bei Snapchat - Viele Social Media Plattformen versuchen die beliebten Features von TikTok auch in ihre App zu integrieren. Doch zumindest bei Snapchat anscheinend ohne Erfolg.

Nach der Bekanntgabe von Snapchats Mutterkonzern „Snap Inc.“, dass sie 20 Prozent der Stellen streichen und ihre Werbeabteilung umbauen wollen, sendete das zunächst erstmal ein positives Signal an den Aktienmarkt. Die Aktie stieg um ungefähr 15 Prozent, was jedoch nur ein kleiner Trost für Anleger ist. Denn Snap Inc. hatte 2022 mit enormen Kurseinbrüchen zu kämpfen und seit Jahresbeginn fast 72 Prozent an Wert verloren. Jetzt scheint es für die Aktie aber kurzfristig bergauf zu gehen. Wie lange es so weitergehen kann, bleibt abzuwarten. Am 19.10.2022 veröffentlicht Snap Inc. die nächsten Geschäftszahlen. Hier wird es darauf ankommen, wie es um die Profitabilität bestellt ist.

Denn zwar soll der Umsatz im Jahr 2022 auf 4,55 Milliarden Dollar nach 4,12 Milliarden Dollar im Jahr 2021 anwachsen. Doch das EBIT soll von minus 702 Millionen Dollar um das Doppelte auf ein Minus von 1,34 Milliarden Dollar anschwellen. Auch der Gewinn je Aktie dürfte deutlich negativer ausfallen.

Snap mit großen Problemen

Doch langfristig muss sich Snap eine neue Strategie überlegen, um weiterhin am Wettbewerb im Social Media Bereich mithalten zu können. Auch wenn die Konzepte von Snapchat und TikTok sich eigentlich sehr unterscheiden.

Bei Snapchat geht es darum mit seinen Freunden in Kontakt zu stehen, ähnlich wie bei Messengern wie Whatsapp & Co., aber mit Bildern und Videos die im Privatchat nur einmal abrufbar sind oder innerhalb von 24 Stunden aus den Storys verschwinden.

TikTok hingegen ist darauf aus, Inhalte von Fremden auszuspielen und folgt vor allem Trends.

Allein das Übernehmen von Features scheint aber die Nutzer nicht an die App zu binden. Es müssen neue Ideen her um weiterhin neue Nutzer zu gewinnen und sie auch länger auf den Apps zu halten.

Wettbewerber TikTok hingegen ist nicht handelbar an den Börsen, genauso wenig wie der Mutterkonzern ByteDance. Ein Börsengang des Mutterkonzerns war 2021 geplant, jedoch sagte der Gründer ihn ab. Anleger können also zur Zeit nicht in TikTok investieren und es scheint auch in nächster Zeit kein Börsengang geplant zu sein.