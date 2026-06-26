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Snap Inc.

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WKN A2DLMS
ISIN US83304A1060
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 7,41 6,65 5,93 5,36 4,61
    Nettogewinn (Mrd) 1,33 1,04 -0,46 -0,70 -1,32
    Gewinn/Aktie 0,12 -0,07 -0,27 -0,42 -0,82
    Dividende/Aktie - - - - -
    Rendite (%) - - - - -
    KGV 6,38 7,87 - - -
    KUV 1,19 1,24 1,95 2,86 5,11

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Snap Inc. ist eine Kamerafirma. Das Kernprodukt, Snapchat, ist eine Kamera-Anwendung, mit der Menschen durch kurze Videos und Bilder kommunizieren können. Jede dieser kurzen Videos bzw. jedes dieser Bilder nennt man ein Snap. Täglich nutzen durchschnittlich mehr als 150 Millionen Menschen Snapchat, und mehr als 2,5 Milliarden Schnappschüsse entstehen jeden Tag. Neben der Snapchat Anwendung können Publisher Tools genutzt werden oder die firmeneigenen Sonnenbrillen. Schnappschüsse werden in erster Linie durch die Snapchat-Anwendung betrachtet, können unter bestimmten Umständen aber auch in Internet- und Fernseh-Anwendungen eingebettet werden.

    Offizielle Webseite: https://www.snap.com

    Aktionärsverteilung