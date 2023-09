Unternehmensprofil

Snap Inc. ist eine Kamerafirma. Das Kernprodukt, Snapchat, ist eine Kamera-Anwendung, mit der Menschen durch kurze Videos und Bilder kommunizieren können. Jede dieser kurzen Videos bzw. jedes dieser Bilder nennt man ein Snap. Täglich nutzen durchschnittlich mehr als 150 Millionen Menschen Snapchat, und mehr als 2,5 Milliarden Schnappschüsse entstehen jeden Tag. Neben der Snapchat Anwendung können Publisher Tools genutzt werden oder die firmeneigenen Sonnenbrillen. Schnappschüsse werden in erster Linie durch die Snapchat-Anwendung betrachtet, können unter bestimmten Umständen aber auch in Internet- und Fernseh-Anwendungen eingebettet werden.

Offizielle Webseite: www.snap.com