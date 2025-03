Ist die Flaute bei der Top-Aktie Nvidia jetzt vorbei? Warum laut einem Top Analysten der nächste Aufschwung jetzt unmittelbar bevorstehen könnte.

Die Nvidia-Aktie hatte es in diesem Jahr bislang nicht leicht. Trotz starker Quartalszahlen und einer weiterhin positiven Marktdynamik musste die Aktie seit Jahresbeginn einen Rückgang von rund 20 Prozent hinnehmen. Doch laut einem renommierten Analysten könnte der nächste Aufschwung unmittelbar bevorstehen.

Nvididia stellt mit seinen Chips die zentrale Infrastruktur bereit, die moderne Technologien wie Künstliche Intelligenz (KI) überhaupt erst ermöglicht. Als Marktführer in einem der bedeutendsten Wachstumssektoren profitiert das Unternehmen enorm vom weltweiten KI-Boom. Dennoch sorgen geopolitische Unsicherheiten, wachsende KI-Konkurrenz aus China oder die Handelszölle von US-Präsident Donald Trump aktuell für Druck auf die Aktie.

Analysten bleiben dennoch optimistisch: Die Mehrheit der Experten empfiehlt weiterhin den Kauf der Aktie und sieht erhebliche Kurschancen von knapp 50 Prozent mit einem Ziel von 177 US-Dollar.

Top-Analyst sieht NVIDIA bald auf neuen Höchstständen

Laut einem Bericht von "TipRanks" äußerte sich Cowen-Analyst Joshua Buchalter nach der GTC 2025-Konferenz ausgesprochen positiv zur weiteren Entwicklung von Nvidia. Ihm zufolge sei auf der Veranstaltung „kaum Anzeichen der Skepsis, die aktuell im Technologiesektor vorherrscht“, zu spüren gewesen. Nvidia hätte seine Größe und Breite unter Beweis gestellt, die das Unternehmen zum klaren KI-Führer gemacht haben, so der Analyst.

Einer der zentralen Punkte der Konferenz war die offizielle Ankündigung der Blackwell Ultra-Plattform, die in der zweiten Hälfte 2025 an den Start gehen soll. Sie ergänzt die bereits in Produktion befindliche Blackwell-Plattform, die aktuell an Kunden ausgeliefert wird.

Besonders bemerkenswert: Nvidia hat laut eigenen Angaben bereits 1,8 Millionen Blackwell-Einheiten an die vier führenden Cloud-Anbieter geliefert – ein signifikanter Anstieg im Vergleich zu den 1,3 Millionen Hopper-Chips, die im gesamten Jahr 2024 ausgeliefert wurden. Jede dieser Lieferungen umfasst dabei zwei GPUs. Analyst Buchalter kommentierte laut TipRanks: „Dies zeigt nicht nur die Gesundheit der Blackwell-Rampe, sondern auch die relativ überraschende Vielfalt für Hopper, da wir schätzen, dass das Unternehmen im Jahr 2024 möglicherweise etwa 4 Millionen Einheiten ausliefern wird."

Und: Die nächsten Generationen der Plattformen befinden sich bereits in der Pipeline.

Analyst bleibt für Nvidia langfristig optimistisch

Analyst Buchalter fasst zusammen: „Längerfristig sollte Nvidias Ruf als Anbieter überlegener Technologie, seine lange Tradition furchtloser Innovationen und seine umfangreichen, wachstumsorientierten Investitionen ein wesentliches, überdurchschnittliches Wachstum bei seinen Full-Stack-Compute-Plattformen ermöglichen." Wenn man auf ein Unternehmen setzt, das diese Chance am besten nutzt, dann sei Nvidia nach seiner Ansicht "der Marktführer im Bereich Accelerated Compute".

Er bewertet die Aktie daher mit "Kaufen" und setzt das Kursziel auf 175 US-Dollar, was einer Kurschance von 48 Prozent entspricht.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.