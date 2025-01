Ist das der Tech-Gigant der Zukunft? Ein bekannter Analyst ist bullischer denn je für die KI-Aktie Palantir und hebt sein Kursziel erneut an. Das steckt dahinter.

Daniel Ives von Wedbush gehört zu den renommiertesten Analysten im Tech-Bereich, insbesondere wenn es um Künstliche Intelligenz (KI) geht. Einer seiner Favoriten ist die Aktie von Palantir. Für diese hat er jetzt sein Kursziel noch einmal erhöht.

Doch nicht nur das: Ives könnte sich sogar vorstellen, dass Palantir zu einem der führenden Tech-Giganten der nächsten Jahre aufsteigen könnte. Er zieht dabei Vergleiche zu Branchengrößen wie Oracle oder Salesforce. Doch was stimmt den Experten so optimistisch?

Auf X (ehemals Twitter) postete der Analyst kürzlich: „Wir erhöhen unser Kursziel für Palantir von $75 auf $90, da unsere jüngsten Überprüfungen und das wachsende Vertrauen in die KI-Strategie des Unternehmens der Schlüssel zur Hausse-These von Palantir für 2025 sind. Wir glauben, dass Palantir in den kommenden Jahren das nächste Oracle oder Salesforce werden kann“.

Aktuell stuft Ives die Aktie als „Outperform“ ein. Sein neues Kursziel von 90 US-Dollar würde ein Kursplus von mehr als fünfzehn Prozent bedeuten. Das Finanzportal "Seeking Alpha" berichtete anlässlich des Posts zusätzlich von einer neuen Notizen des Experten. Darin gibt er zwar zu, dass Palantir hoch bewertet sei. Allerdings sieht Ives das Unternehmen als einen der Hauptprofiteure des gigantischen Wachstums bei KI-Ausgaben in den nächsten Jahren.

Ein entscheidender Wachstumstreiber sei demnach die 2023 eingeführte Artificial Intelligence Platform (AIP). Rückenwind könnte Palantir zudem von einer möglichen neuen Trump-Administration bekommen, da durch diese Initiativen für KI innerhalb der Regierung – insbesondere im Verteidigungsministerium – beschleunigt werden könnten. Schließlich zählt Palantir sowohl Regierungseinrichtungen als auch kommerzielle Unternehmen zu seinen Kunden.

