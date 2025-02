Die Aktie von Palantir schoss nach den jüngsten Quartalszahlen um über 20 Prozent in die Höhe – doch laut einem renommierten Top-Analysten ist das Wachstum noch lange nicht am Ende. Wie weit die Aktie noch steigen kann und warum er Palantir sogar als den „Messi der KI-Story“ bezeichnet.

Es war schier unglaublich: Obwohl die Palantir-Aktie bereits im vergangenen Jahr um rund 390 Prozent gestiegen war und viele Analysten skeptisch waren, ob die Begeisterung anhalten kann, legte sie jüngst nach Bekanntgabe der Quartalszahlen erneut um bis zu 22 Prozent zu. Das Unternehmen konnte die Erwartungen auf ganzer Linie übertreffen. Besonders beeindruckend: Die Anzahl der Kunden wuchs um 43 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, sowohl im kommerziellen als auch im staatlichen Bereich legte der Umsatz deutlich zu.

Einige Analysten hoben daraufhin ihre Kursziele an. Der wohl bullischste unter ihnen ist Daniel Ives von Wedbush. Er erhöhte sein Kursziel von 90 auf 120 US-Dollar. Zudem bezeichnete er Palantir als den „Messi der KI-Story“. Doch was macht ihn so optimistisch?

Warum der Top-Analyst weiterhin ultra-bullisch für Palantir ist

Das Finanzportal "TipRanks" berichtete über eine aktuelle Stellungnahme von Daniel Ives nach den Quartalsergebnissen. Darin sagte er: „Jedes Jahrzehnt tauchen einige bahnbrechende Technologieaktien auf, die die Landschaft verändern … Palantir ist unserer Ansicht nach eine davon und hat dies der gesamten Technologiewelt gezeigt.“

Besonders die erst 2023 eingeführte Artificial Intelligence Platform (AIP) sieht Ives als entscheidenden Erfolgsfaktor für das Unternehmen. „Karp & Co. (Anm. der Redaktion: Alex Karp ist der CEO von Palantir) spielen im KI-Wettrüsten Schach, während andere Dame spielen, und die Bären verpassen weiterhin diese Generationen-Technologie-Story, da sie KI in ihren Tabellenkalkulationen nicht finden können“, so Ives.

Auch CEO Alex Karp betonte im Aktionärsbrief die langfristigen Chancen: „Wir befinden uns noch in der Anfangsphase, am Anfang des ersten Akts einer Revolution, die sich über Jahre und Jahrzehnte hinziehen wird.“

Trotz des enormen Wachstumspotenzials bleibt die Aktie von Palantir hoch bewertet. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von über 200 wird sie immer wieder von Analysten kritisch hinterfragt. Das langfristige Potenzial ist angesichts der starken Marktstellung im KI-Sektor jedoch vielversprechend.

Die hohe Volatilität sollte Anleger dennoch zur Vorsicht mahnen. Wer investiert, sollte sich bewusst sein, dass starke Kursschwankungen weiterhin möglich sind – und entsprechend nicht zu hoch in die Aktie einsteigen.

Fan von KI? Dann werfen Sie auch einen Blick auf den preisgekrönten Künstliche Intelligenz Index von BÖRSE ONLINE, der auf einige der besten Kandidaten der Branche setzt

Oder lesen Sie auch: Palantir explodiert um 20% – ist das erst der Anfang? Analysten heben Kursziele drastisch an!

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Palantir Technologies.