Energieunternehmen, Fluggesellschaften und Softwaredienstleister stehen bei einigen Top-Analysten der Wall Street gerade hoch im Kurs. Bis zu 66 Prozent Upside soll bei den Aktien der Unternehmen drin sein. Das sagen die Experten.

Gerade weil viele Unternehmen momentan ihre Quartalszahlen veröffentlichen, ist es interessant zu wissen, welchen Aktien einige Top-Analysten der Wall Street in nächster Zeit große Wachstumsschübe zutrauen. Für ein Energieunternehmen sind dabei laut den Finanzexperten über 60 Prozent drin.

Talos Energy

Das Geschäftsmodell des amerikanischen Energieunternehmens Talos Energy umfasst unter anderem die Exploration von Öl- und Erdgasvorkommen. Erst kürzlich hatte das Unternehmen den Kauf des Privatkonzerns QuarterNorth Energy für fast 1,3 Milliarden US-Dollar bekanntgegeben, um seine Präsenz im Golf von Mexiko zu stärken. Drei Top-Analysten der Wall Street sehen im Schnitt in den nächsten zwölf Monaten für die Aktie ein Plus von bis zu 66 Prozent. Aber Achtung: Zwar verzeichnete das Wertpapier in den letzten drei Jahren ein Plus von etwa 30 Prozent, über fünf Jahre betrachtet stand jedoch ein Minus von fast 40 Prozent. Ende Januar ging es für die Aktie zudem bergab, bevor sie sich bei 12 US-Dollar zunächst stabilisieren konnte.

Sun Country Airlines Holdings

Auch eine Fluggesellschaft hat es unter die Favoriten der Analysten geschafft. Sun Country Airlines ist eine kostengünstige Passagier- und Frachtfluggesellschaft. Barclays stufte die Aktie zuletzt mit „Buy“ ein und setzte ein Kusziel von 20 US-Dollar pro Aktie fest. Derzeit notiert das Papier bei 14,66 US-Dollar und konnte nach der Veröffentlichung der jüngsten Quartalszahlen im Februar einen kleinen Kurssprung verzeichnen. Laut den Zahlen konnte Sun Country Airlines den Gesamtumsatz im Geschäftsjahr 2023 um mehr als 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr steigern. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,37 US-Dollar. Im Vorjahr waren es noch 0,42 US-Dollar gewesen. Im Schnitt trauen die Wall Street-Analysten dem Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 36 Prozent zu.

Cantaloupe

Ebenfalls mit einem Umsatzplus rechnen die Analysten bei Cantaloupe, einem Unternehmen mit Softwarelösungen für digitale Bezahlvorgänge. Im Schnitt trauen alle drei Top-Analysten, die sich mit der Aktie in den letzten drei Monaten beschäftigt haben, dem Wertpapier ein mittelfristiges Upside-Potenzial von etwa 50 Prozent zu. In den letzten fünf Jahren konnte der Konzern ein Plus von etwa 119 Prozent verzeichnen und den ein oder anderen Durchhänger wieder auffangen.

