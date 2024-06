Zuletzt lief es an der Börse ernüchternd, die DAX-Rally ist zunächst einmal gestoppt. Doch es gibt auch Zeichen, die Mut machen: Zinssenkungen, konjunktureller Rückenwind, Übernahme-und Hedgefondsaktivitäten dürften die Märkte im zweiten Halbjahr beleben – diese Aktien bieten bis zu 95 Prozent Kurschancen

Die Freude über die Zinssenkung der EZB währte nicht lang. Erst die Europawahl, die nach einem Rechtsruck Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron dazu veranlasste, das Parlament aufzulösen, was der Pariser Börse -allen voran den Bankaktien - einen schweren Schlag versetzte. Dann die Rede von US-Notenbankpräsident Jerome Powell, der sich trotz eines überraschend starken Rückgangs der Inflationsrate auf 3,3 Prozent über den Zeitpunkt der ersten Zinssenkung bedeckt hielt. Das war zu viel für den DAX. Er verlor in der vergangenen Woche knapp drei Prozent, der Euro Stoxx 50 sogar fast vier Prozent.

Der Aufwärtstrend wackelt etwas. Doch es gibt auch Zeichen, die Mut machen. Allen voran das US-Technologiebarometer Nasdaq 100, das nach starken Ausblicken von Adobe und Oracle auf Allzeithoch notiert. Aus gutem Grund. Denn auch wenn der Zeitpunkt ungewiss ist, erteilte Fed-Chef Powell Zinssenkungen keineswegs eine Absage. Ob ein erster Schritt zur geldpolitischen Lockerung im September, im dritten Quartal oder gar erst Anfang 2025 kommt - fest steht, dass zumindest weitere Zinserhöhungen nicht zu erwarten sind.

Hinzu kommt, dass hohe Finanzierungskosten Zukäufe teurer machen - sowohl für Unternehmen als auch für Beteiligungsgesellschaften und Hedgefonds.

Rückenwind kommt zudem von der Konjunktur: Der Geschäftsklimaindex des Ifo-Instituts ist dreimal in Folge gestiegen. Die Auftragseingänge in zyklischen Branchen wie Chemie und Maschinenbau ziehen wieder leicht an. Das bestätigt Prognosen der Volkswirte, die im zweiten Halbjahr eine Konjunkturbelebung erwarten.

Dann sind da noch die Wahlen. Am 30. Juni stimmen die Franzosen über das neue Parlament ab, der zweite Wahlgang ist am 7. Juli. Unabhängig vom Ausgang fällt dann zumindest ein Unsicherheitsfaktor weg. Spannend dürfte auch die US-Wahl am 5. November werden. Gut möglich, dass es davor zu Schwankungen kommt. Spätestens danach dürfte sich der Knoten jedoch lösen.

Aktien für das zweite Halbjahr: Diese Kandidaten bieten bis zu 95% Kurschance

Die Redaktion wagt einen Blick in die Zukunft und stellt Ihnen die Top-Chancen für das zweite Halbjahr vor.

Ein spannender Kandidat fürs zweite Halbjahr ist etwa Südafrikas Minenriesen Anglo American, der nach Verfehlungen des Vorstands nun ein attraktives Übernahmeziel ist. Er bietet ein Portfolio wertvoller Kupferminen, Eisenerz sowie Diamanten (Händler De Beers) und Metallen der Platin-Gruppe. Beides haben nur wenige Konkurrenten im Portfolio. Das Südafrika-Geschäft (Platin und Eisenerz) schreckt einige potenzielle Interessenten ab. Bieter BHP scheiterte mit seiner Offerte, wohl auch weil er auf einer Abspaltung dieses Geschäfts besteht. Ein Kursziel von 40 Euro bietet nun über 40 Prozent Luft nach oben.

Besonders hohe Kurschancen bietet mit einem Kursziel von 65 Euro die Aktie von Caesars Entertainment, bei der damit somit rund 95 Prozent Luft nach oben möglich wären. Wegen der niedrigen Bewertung und hoher freier Mittelzuflüsse, die auch für Aktienrückkäufe und Dividenden genutzt werden können, sind die Aktien einiger Betreiber von Casinos, Glücksspielen und Sportwetten in Amerika für Hedgefonds derzeit unwiderstehlich. Hedgefonds-Veteran Carl Icahn kaufte sich bei Caesars Entertainment ein. Bei Caesars liegt das Kurs-Ebitda-Verhältnis für 2024 knapp über acht, am unteren Ende der Spanne zwischen acht und 17 seit Ende 2020.

