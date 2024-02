Sollte man hier zuschlagen? Die Top-Experten von Goldman Sachs haben zwei Aktien entdeckt, die jetzt bis zu 54 Prozent Kurschance bieten. Darum sind sie einen genaueren Blick wert

An den Aktienmärkten läuft es derzeit rund. Der S&P 500 etwa liegt seit Jahresanfang über fünf Prozent im Plus. Laut den Analysten von Goldman sollte es mit der Wirtschaft dieses Jahr weiter bergauf gehen. Und sie nennen Aktien, mit denen man davon profitieren kann, berichtet das Finanzportal „TipRanks“. Interessant: Die Aktien steigen aktuell, obwohl Anleiherenditen, die sonst eine negative Korrelation zu ihnen haben, ebenfalls gestiegen sind.

David Kostin von Goldman erklärt dieses Phänomen: „Die verbesserten Wachstumsaussichten sind ein Grund dafür, dass sich die Aktien in letzter Zeit trotz steigender Renditen gut gehalten haben. Aktien verkraften wachstumsbedingte Renditeerhöhungen im Allgemeinen viel besser als politisch bedingte Erhöhungen. Obwohl die Fed-Rede wahrscheinlich zum Anstieg der Renditen in diesem Monat beigetragen hat, deutet die Outperformance der zyklischen gegenüber den defensiven Aktien auch darauf hin, dass der Aktienmarkt die Wirtschaftswachstumsaussichten mit etwa 3 % besser bewertet.", so der Experte laut TipRanks.

Doch auf welche Aktien sollte man hierbei am besten setzen? TipRanks entdeckte zwei Goldman-Favoriten, die jetzt einen genaueren Blick wert sind.

Der erste Goldman Sachs Favorit ist das Unternehmen Arvinas. Dabei handelt es sich um ein Biotechunternehmen mit Fokus auf Proteinabbau-Therapeutika. Als besonders vielversprechend hält Goldman den Medikamentenkandidat Vepdegestrant zur Behandlung gegen Brustkrebs, der in einer Partnerschaft mit Pfizer entsteht. Goldman Analyst Paul Choi ist optimistisch, dass sich das Medikament „als nächster Therapiestandard bei 2L+ ER+/HER2-Brustkrebs etablieren wird“. Zudem biete der mögliche Einsatz des Medikaments in der Erstbehandlung „eine beträchtliche mittel- bis langfristige kommerzielle Chance“. Besonders hohes Potenzial: Es besteht die Option, die Behandlungsmöglichkeiten auch auf andere Krankheiten auszuweiten. Er rät zum Kauf der Aktie und sieht mit einem Kursziel von 70 Dollar – 46 Prozent Luft nach oben.

Der zweite Kandidat ist schon etwas bekannter: Fiverr. Erst 2010 gegründet, zählt es mittlerweile zu den Fortune 500 Unternehmen. Fiverr ist eine Plattform zur Vermittlung von Freiberuflern, das Unternehmen wird am 22. Februar außerdem seine Zahlen zum vierten Quartal veröffentlichen. Der Goldman Analyst Eric Sheridan weist auf eine „anhaltende Wiederbeschleunigung des Umsatzes im Jahr 2024“ hin sowie das sich stabiliesierende makroökonomische Umfeld. Auch die Verbesserungen bei der Rentabilität und Produktinnovationen der Plattform begrüßt er, vor allem, da „viele dieser Initiativen durch KI angetrieben werden“. Sein Kursziel von 43 Dollar bietet eine Kurschance von 54 Prozent.

